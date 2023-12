Fußball | Bundesliga RB Leipzig verspielt zwei Punkte bei Regenschlacht in Bremen Stand: 19.12.2023 20:42 Uhr

Das Team von Marco Rose hat im letzten Spiel des Jahres den vierten Ligasieg in Folge verpasst. RB Leipzig hat eine Führung bei Werder Bremen noch aus der Hand gegeben. Das Remis war jedoch leistungsgerecht.

Mit 1:1 (0:0) haben sich die Leipziger beim SVW aus dem Jahr verabschiedet. Beim letzten Spiel von Emil Forsberg, der die Sachsen als Kapitän aufs Feld führte, war es wieder einmal Lois Openda, der die Rose-Elf in Front brachte. Doch das elfte Saisontor des Belgiers reichte am Ende nicht zum Sieg.

Poulsen jubelt vergeblich

RB legte im strömenden Regen los wie die Feuerwehr. Keine Minute war gespielt, da wurde Xavi in der Hälfte der Bremer gelegt. Der folgende Freistoß von David Raum wurde vor die Füße von Castello Lukeba geklärt, der trocken abzog, aber nur den Pfosten traf. Die Gäste aus der Messestadt schnürten in der Folge Werder ein, Xavi hatte zwei gute Chancen (20. & 24.), blieb aber im Abschluss glücklos. Nach einer halben Stunde wachten die Gastgeber auf und hatten binnen weniger Minuten mehrere Hochkaräter parat. Erst köpfte Rafael Borré an Janis Blaswich vorbei auf den Kasten, Lukeba rettete auf der Linie (32.). Nur kurz danach war es erneut Borré, der nach Zuspiel von Marvin Ducksch abschloss, jedoch knapp verzog (33.).

Castello Lukeba musste auf der Linie für seinen geschlagenen Keeper retten.

Und nur eine Zeigerumdrehung später war Justin Njinmah auf der rechten Seite durchgebrochen, Benjamin Henrichs grätschte seine Hereingabe in letzter Not vorm einschussbereiten Marvin Ducksch ab. Die dickste Chance für Werder hatte dann Jens Stage. Nach einer Bananenflanke von der rechten Seite stand der Bremer am langen Pfosten komplett blank, seine Direktabnahme aus Kurzdistanz segelte jedoch in den Abendhimmel (35. Minute). RB lag mit Glück nicht zurück, hatte dann aber selbst noch zwei gute Gelegenheiten. Erst hielt Michael Zetterer stark gegen Lois Openda (38.), ehe Yussuf Poulsen ein Tor bejubelte. Doch beim Abschluss von Amadou Haidara (42.), der an den Pfosten klatschte, stand der Däne im Abseits. Der VAR kassierte die Leipziger Führung und so ging es nach einer ereignisreichen Halbzeit torlos in die Kabine.

Openda bringt RB nach Forsberg-Zuarbeit in Front

Kaum war die Partie wieder angepfiffen, schlug Emil Forsberg in seinem letzten Spiel für RB einen langen Ball auf Openda. Der Goalgetter verlud Christian Groß, scheiterte zweimal an Zetterer im Kasten. Doch den dritten Ball drückte der Belgier dann aus spitzem Winkel zur Führung über die Linie (47.). Leipzig hatte die Hausherren, wo sie sie haben wollten. Doch die ließen sich nicht unterkriegen. Ducksch hatte in der 57. Minute viel Platz im Strafraum, drehte sich einmal um die eigene Achse und setzte die Kugel auf die Latte. Fünf Minuten später endete dann das lange und erfolgreiche Kapitel von Forsberg, der vom Platz ging, Baumgartner kam. Wenig später schickte Xavi den pfeilschnellen Openda nach einem katastrophalen Fehler im Spielaufbau des SVW. Doch der Pass war etwas zu lang, Zetterer konnte klären (67. Minute).

Herzliche Umarmung zum Abschied. Marco Rose und der abwandernde Emil Forsberg.

Und so kam es, wie so oft im Fußball. Ex-RB-Spieler Anthony Jung spielte einen langen Ball auf Ducksch, der auf Njinmah weiterlegte. Der 23-Jährige guckte sich Blaswich im Tor aus und schlenzte die Kugel gefühlvoll und mit Effet ins untere linke Eck zum Ausgleich (75.), der verdient war. RB ließ den Werderanern immer wieder zu viel Platz. Danach rannten beide Teams wütend und teils kopflos an, spielten lange Bälle, trafen aber nicht mehr aufs Tor, geschweige denn hinein.

Stimmen zum Spiel

