Niederlage gegen Mainz RB Leipzig und Trainer Rose in der nächsten Beziehungskrise Stand: 02.03.2025 12:05 Uhr

Die Luft für Marco Rose auf der Trainerbank von RB Leipzig wird wieder dünner. Nach der Niederlage gegen Mainz ist er einmal mehr angezählt. Das nächste Spiel soll er auf jeden Fall noch betreuen.

Marco Rose soll trotz der mäßigen Bundesliga-Bilanz vorerst Trainer von RB Leipzig bleiben. Nach dpa-Informationen leitet der 48-Jährige am Sonntagvormittag das Auslaufen nach dem 1:2 gegen Mainz und soll auch am Samstag im Spiel beim SC Freiburg eine weitere Chance erhalten. Zuerst hatte Sky berichtet.

RB sei gegen eine Interimslösung

Demnach wolle RB "ungern eine Interimslösung installieren" und stattdessen auf einen Neustart nach der Saison setzen. Noch so einen Auftritt wie gegen Mainz dürfe sich das Team aber nicht mehr leisten. Nach der Partie am Samstag gegen Mainz wollte Sportchef Marcel Schäfer zunächst nichts sagen, ganz anders als zuvor, etwa im Herbst. Auch zuletzt hatte er Rose wieder demonstrativ den Rücken gestärkt.

RB Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer

Rose schon länger in der Kritik

Denn Rose steht in dieser Saison nicht zum ersten Mal in der Kritik. Bereits vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Eintracht Frankfurt Anfang Dezember war er angezählt. Vor allem die miese Bilanz in der Champions League spielte dabei eine Rolle. Das klare 3:0 gegen die Hessen wurde als Befreiungsschlag gewertet und auch als Beweis für die gute Zusammenarbeit zwischen Mannschaft und dem gebürtigen Leipziger.

Aber auch danach kam RB nicht richtig auf Touren. Das Team zeigt immer Schwankungen. Gerade die großen Talente wie Xavi Simons oder Lois Openda haben mit Formschwächen zu kämpfen. Auch Verletzungspech spielt eine Rolle. Zuletzt gegen Heidenheim stand es nach wenigen Minuten 0:2. Gegen Mainz wurde die zweite Halbzeit verschlafen. Rose findet aktuell keine Lösungen.

Beim DFB-Pokalerfolg im Dezember gegen Frankfurt lief das Team zum damals bereits angeschlagenen Trainer.

Erfüllt Rose seinen Vertrag bis 2026?

Immer deutlicher zeichnet sich derzeit ab, dass es für Rose im Sommer trotz eines Vertrages bis 2026 nicht weitergeht. In der Bundesliga ist RB auf Platz sechs abgerutscht, in der Champions League blamabel in der Ligaphase mit nur einem Sieg ausgeschieden. Im DFB-Pokal ist Leipzig mit dem Erreichen des Halbfinals indes im Soll.

Hoeneß dementiert Gerüchte

Als ein Kandidat für die Nachfolge gilt Sebastian Hoeneß, der den VfB Stuttgart aufgrund einer Ausstiegsklausel im Sommer verlassen kann. Allerdings wird angeblich eine Ablöse von bis zu acht Millionen Euro fällig, zudem müsse der Club international vertreten sein. Das ist bei Leipzig noch der Fall, allerdings verlieren die Sachsen ihr primäres Ziel - die Qualifikation für die Champions League - gerade etwas aus den Augen. Beim Spiel gegen die Bayern dementierte Hoeneß die Gerüchte, darüber könne er "nur schmunzeln". Von 2014 bis 2017 arbeitete er in der Jugend von RB Leipzig.

RB in der Rückrundentabelle Elfter

In der Rückrunden-Tabelle der Bundesliga ist Leipzig nur Elfter. Von bisher sieben Spielen wurde nur eins gewonnen, fünfmal spielte RB unentschieden. Dabei gab man Punkte gegen die Abstiegskandidaten Union Berlin, 1. FC Heidenheim und den VfL Bochum ab. In den kommenden Wochen warten dagegen Duelle mit den Europacup-Kandidaten Freiburg, Borussia Dortmund, dem VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt.

Seit September 2022 in seiner Heimat Trainer - CL-Quali Pflicht

Rose hatte bei RB im September 2022 angeheuert. Als gebürtiger Leipziger mit Red-Bull-Stallgeruch eine Art Liebesheirat. Zuvor war er bei Red Bull Salzburg sowie den Bundesligisten Dortmund und Gladbach. Er wurde in Leipzig Nachfolger von Domenico Tedesco, mit dem RB den DFB-Pokal gewonnen hatte. Unter Rose gelang RB die Titelverteidigung, sein erster Titel in Deutschland.

Zudem qualifizierten sich die Rasenballer unter ihm zweimal für die Champions League. Dieses Ziel ist beim ambitionierten Klub mittlerweile Pflicht. Deshalb ist Rang sechs gerade nichts, was die Chefetage rund um den mächtigen Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff zufrieden stellt.

dpa/cke