Fußball | Bundesliga RB Leipzig und 1. FC Magdeburg starten mit Heimspielen in die Saison Stand: 04.07.2024 12:09 Uhr

Die Deutsche Fußball Liga hat die Spielpläne für die Bundesligen präsentiert. RB Leipzig startet die neue Spielzeit zuhause gegen Bochum. Auch der 1. FC Magdeburg hat zunächst ein Heimspiel, gegen Elversberg.

Der VfL Bochum ist der erste Gegner von RB Leipzig in der Spielzeit 2024/25. Das geht aus dem am Donnerstag (4. Juli 2024) veröffentlichten Spielplan der Deutschen Fußball Liga (DFL) für die 62. Bundesliga-Saison hervor. RBL bestreitet das erste Spiel am 24. oder 25. August vor heimischem Publikum. Die genaue Terminierung folgt zeitnah.

Die Highlight-Partien gegen Bayern München finden am 15. und 32. Spieltag statt. Dabei ist das Team von Marco Rose in der ersten Halbserie zunächst mit einem Auswärtsspiel dran. Den Hinrunden- und Saisonabschluss bestreitet RB gegen den VfB Stuttgart. Die letzte Partie findet dabei am 17. Mai zuhause statt.

Eröffnet wird die Spielzeit inzwischen traditionell vom amtierenden deutschen Meister. Bayer Leverkusen trifft dabei am 23. August im Rheinland-Duell auf Borussia Mönchengladbach. RB ist am 2. (A) bzw. 19. (H) Spieltag gegen die "Werkself" gefragt.

Magdeburg muss gegen Elversberg ran

Bereits drei Wochen vor der ersten Liga geht es im Bundesliga-Unterhaus wieder los. Der 1. FC Magdeburg startet seine dritte Zweitliga-Saison in Folge mit einem Heimspiel gegen die SV Elversberg am 3. oder 4. August.

Zum ersten Auswärtsspiel müssen die Blau-Weißen zum Nachbarschaftsduell bei Eintracht Braunschweig ran. Bei Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln gastiert der FCM am 5. Spieltag (13. bis 15. September). Der Gegenbesuch ist dann für den 22. Spieltag vorgesehen. Ein möglicherweise entscheidendes letztes Saisonspiel steht für Magdeburg dann am 18. Mai im eigenen Stadion gegen Fortuna Düsseldorf an.

Das Eröffnungsspiel in der 2. Bundesliga bestreiten der Köln und der Hamburger SV (mit dem ehemaligen FCM-Spieler Daniel Elfadli) am 2. August.

SpiO