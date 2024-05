Fußball | Bundesliga RB Leipzig mit Punkt gegen Werder Bremen endgültig Vierter Stand: 11.05.2024 17:59 Uhr

RB Leipzig hat den vierten Platz der Bundesliga vorzeitig sicher. Im letzten Heimspiel der Saison kam das Team von Marco Rose zwar nicht über ein Remis gegen Werder Bremen hinaus. Aber anschließend gab der FSV Mainz mit einem 3:0-Sieg gegen den BVB Schützenhilfe, sodass sich am letzten Spieltag tabellarisch für RB nichts mehr ändern kann.

RB Leipzig hat im letzten Heimspiel der Saison nur 1:1 (0:1) gegen Werder Bremen gespielt. Beide Treffer erzielten die Leipziger: Erst war Niklas Seiwald mit einem Eigentor "erfolgreich" (36.), in der zweiten Halbzeit glich der eingewechselte Benjamin Sesko aus (61.). Dank des Pünktchens und des 3:0-Sieges der Mainzer gegen Dortmund ist das Team von Marco Rose nicht mehr von Platz vier zu verdrängen.

Gulacsi kann nur hinterherschauen: Werder ging 1:0 in Führung.

Mehr Wille als Genauigkeit

Die Leipziger, nach langer Zeit mal wieder mit Yussuf Poulsen im Sturm, begannen engagiert. Mehr als ein paar verheißungsvolle Situationen sprangen dabei aber nicht heraus. Zu ungenau waren die Offensivaktionen gegen klug verteidigende Gäste. Die jedenfalls begannen verhalten, attackierten nur selten, das jedoch gefährlicher: Romano Schmid verpasste nur knapp den Ball (22.), Leonardo Bittencourt köpfte am 5er seinen Mitspieler Mitchell Weiser an (26.). So kam das 0:1 in der 36. Minute auch nicht überraschend, wenngleich es ein Leipziger erzielte: Seiwald köpfte den Ball vor Nick Woltemade unhaltbar ins Dreiangel des eigenen Kastens. Großchancen für die immer fahriger agierenden Leipziger? Fehlanzeige - bis zur Nachspielzeit, in der Mohamed Simakan und Poulsen jeweils aus Nahdistanz an Werder-Keeper Michael Zetterer scheiterten (45.+3).

Mit Nick Woltemade hatte RB punktell Probleme

Sesko kommt und trifft

Mit Sesko statt Poulsen und deutlich mehr Energie kam RB aus der Pause. Gerade mal 59 Sekunden nach Wiederbeginn verhinderte Werder-Keeper Zetterer mit einer Glanzparade ein Kopfballtor von Christoph Baumgartner. RB arbeitete unentwegt am Ausgleich, der dann in der 61. Minute fiel: Nach einer langen Flanke von Unglücksrabe Seiwald legte Simakan für Sesko auf, der den Ball aus 14 m ins linke Dreiangel drosch. Danach ging Leipzig klar auf das 2:1, musste dabei aber höllisch aufpassen. Denn Werder griff zwar seltener an, das jedoch oft brandgefährlich. In der Schlussphase lag ein Bremer Kontertor gleich mehrfach in der Luft, aber RB bekam das jeweils mit etwas Glück verteidigt. Und in der Nachspielzeit hielt Keeper Peter Gulacsi bei Jens Stages Kopfball den Punkt mit Superreflex auf der Linie fest (90.+3).

