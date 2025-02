Fußball | Bundesliga RB Leipzig mit müder Nullnummer beim FC Augsburg Stand: 14.02.2025 22:38 Uhr

Dämpfer für RB Leipzig: Nach einem über weite Strecken ideenlosen Auftritt kommt das Team vom Marco Rose nicht über ein torloses Remis beim FC Augsburg hinaus.

RB Leipzig hat im Kampf um die Champions-League-Plätze erneut einen Rückschlag erlitten. Zum Auftakt des 22. Spieltags mussten sich die Sachsen am Freitagabend (14. Februar) mit einem 0:0 beim FC Augsburg zufriedengeben.

In den vergangenen sechs Ligaspielen gelang RB damit nur ein Sieg, zu wenig für die Königsklassen-Ambitionen. Schon am Samstag kann der VfB Stuttgart mit einem Sieg gegen den VfL Wolfsburg in der Tabelle vorbeiziehen.

Rose hadert mit harmloser Offensive

Natürlich hätte man gerne die drei Punkte mitgenommen, erklärte Rose nach dem Spiel. Seine Mannschaft habe aber vor allem in der ersten Halbzeit "zu ungefährlich" vor dem gegnerischen Tor agiert. "Insgesamt ist es aber ein leistungsgerechtes Unentschieden."

Linksverteidiger David Raum wurde hingegen schon deutlicher. "Unser Anspruch ist es, so ein Spiel zu gewinnen. Wir wollen nächstes Jahr wieder in die Champions League. Dafür müssen wir Punkte holen und uns mehr Torchancen herausspielen und zielstrebiger werden. Wir müssen uns die ekligen Siege wieder erarbeiten."

Bitshiabu verpasst Busabfahrt

Rose sah sich nach dem jüngsten Heimsieg gegen St. Pauli zu zwei Änderungen in der Startelf gezwungen. Für den rotgesperrten Kapitän Willi Orban rückte Lukas Klostermann in die Abwehr, in der Offensive ersetzte Christoph Baumgartner den am Knie verletzten Antonio Nusa. Auch El Chadaille Bitshiabu fehlte - alllerdings aus einem kuriosen Grund: Der Abwehrspieler hatte die Busabfahrt zum Flieger Richtung Augsburg verpasst.

RB beginnt gut, baut dann aber ab

Leipzig agierte in der Anfangsphase spielbestimmend, sammelte viel Ballbesitz und kam gegen zunächst sehr passive Augsburger durch Baumgartner und Geetruida binnen zwei Minuten zu zwei guten Abschlüssen (11./12.). Allerdings leistete sich RB auch immer wieder Fehler im Spielaufbau und lud den FCA damit ins Spiel ein. Alexis Claude-Maurice traf nach einem Tänzchen im Leipziger Strafraum aber nur das Außennetz (16.).

Augsburg kam nun aber immer besser ins Spiel, biss sich in der gegnerischen Hälfte fest und erarbeitete sich bis zur Pause einige gute Chancen. In der 40. Minute war es erneut Claude-Maurice, der Peter Gulacsi aus der Distanz zur Parade zwang. Von RB kam bis zur Halbzeit dagegen wenig. Einzig David Raum sorgte mit zwei Volley-Abschlüssen für Gefahr, wurde aber zunächst geblockt (29.), ehe Chrislain Matsima vor der Linie klären konnte (43.).

David Raum war einer der wenigen Aktivposten in einer insgesamt schwachen RB-Mannschaft.

Leipzig fehlen die Ideen, Augsburg die Präzision

Immerhin: RB kam vielversprechend aus der Kabine und verzeichnete direkt zwei gute Aktionen. Zunächst klärte FCA-Keeper Finn Dahmen nach einem Freistoß Klostermanns Direktabnahme (47.), kurz darauf schoss Xavi Simons den Ball nach feiner Vorarbeit von Sesko knapp am linken Pfosten vorbei (49.). Letztgenannter war bis dato komplett abgemeldet und hing im Sturmzentrum in der Luft. Erst nach 65 Minuten verbuchte der Slowene seine ersten beiden Chancen, wurde aber zunächst geblockt und schlug im Anschluss völlig frei im Sechzehner über den Ball.

Doch auch seinen Teamkollegen fehlten insgesamt die zündenden Ideen. Die Angriffe wurden zu behäbig ausgespielt, die Zweikämpfe zu inkonsequent geführt und auch bei Standards blieb RB harmlos. Augsburg machte lange nicht mehr als nötig und beschränkte sich auf Nadelstiche. Die waren dann aber brandgefährlich. Kristjan Jakic' Kopfball wurde von Lutsharel Geertruida noch tückisch abgefälscht und zwang Gulacsi zur Glanztat, wenige Sekunden später verpasste der eingewechselte Philipp Tietz eine scharfe Flanke nur um Haaresbreite (75.).

Nedeljkovic verpasst den Lucky Punch

Als auch Frank Onyeka acht Minuten vor Schluss völlig frei am Tor vorbeischoss, schien das Pendel endgültig Richtung Augsburg auszuschlagen. Doch RB gelang in der Schlussphase fast noch der Lucky Punch. Neuzugang Kosta Nedeljkovic traf nach einer Flanke aber nur die Latte und verhinderte neben seinem perfekten Einstand auch drei Punkte für Leipzig - die wären alles in allem aber auch nicht wirklich verdient gewesen.

