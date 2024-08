Fußball | Bundesliga RB Leipzig: Kapitän Orban zwei Spiele gesperrt Stand: 27.08.2024 13:06 Uhr

Beim Bundesliga-Auftakt gegen Bochum sieht Willi Orban die Rote Karte. Nun ist das Urteil gegen den Kapitän von RB Leipzig da.

RB Leipzig muss zwei Spiele auf seinen Kapitän Willi Orban verzichten. Der 31-Jährige wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes gesperrt. Orban hatte den Bochumer Angreifer Myron Boadu in der 85. Minute mit einer Notbremse gestoppt und verdient die Rote Karte gesehen.

Rose: "Willi musste sich opfern"

RB gewann das Spiel gegen leidenschaftliche Bochumer knapp mit 1:0. Das Tor des Tages erzielte Neuzugang Antonio Nusa. In der 85. Minute stand der Sieg kurz auf der Kippe. Boadu, der von der AS Monaco ausgeliehene Stürmer, lief nach einem Ballverlust im Aufbauspiel und anschließendem Steckpass in die Tiefe Richtung Peter Gulacsi. Orban kam von der Seite und setzte zur Grätsche an. Der Leipziger Abwehrchef traf bei seiner Rettungsaktion auch leicht den Ball. Wohl auch deshalb fiel die Sperre mit zwei Spielen human aus. "Willi musste sich opfern", sagte Trainer Marco Rose am Samstag nach dem Spiel.

Ohne Orban gegen Bayer und Union

Orban fehlt den Leipzigern im Topspiel am Wochenende gegen Leverkusen und im nächsten Heimspiel gegen Union Berlin-

SpiO/dpa