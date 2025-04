Fußball | Regionalliga Chemnitzer FC setzt weiter auf Cheftrainer Benjamin Duda Stand: 03.04.2025 20:00 Uhr

Die vergangenen sieben Monate haben die Verantwortlichen des Chemnitzer FC überzeugt – Cheftrainer Benjamin Duda wurde mit einem neuen Vertrag ausgestattet und soll die Himmelblauen in die Zukunft führen.

Benjamin Duda bleibt auch über das Saisonende hinaus Cheftrainer beim Chemnitzer FC. Wie die Himmelblauen am Donnerstag (3. April) mitteilten, wurde der Vertrag mit dem 36 Jahre alten Fußballlehrer bis 2027 verlängert. Duda hatte das Amt Anfang September 2024 vom zuvor beurlaubten Christian Tiffert übernommen.

Sportdirektor Löwe voll des Lobes

Nach dem Fehlstart in die Saison holte der CFC in bislang 19 Regionalliga-Spielen unter Dudas Führung 29 Punkte und steht aktuell auf Rang zehn der Tabelle. Im Sachsenpokal hatten die Chemnitzer in Runde drei Zweitliga-Aspirant Dynamo Dresden überraschend aus dem Wettbewerb gekegelt, mussten sich dort aber vor wenigen Wochen dem FC Erzgebirge Aue geschlagen geben.

"Benni hat den Cheftrainerposten im vergangenen Jahr ohne Sommervorbereitung und völlig ohne Anlaufzeit in einer schwierigen Situation übernommen", blickte CFC-Sportdirektor Chris Löwe zurück und lobte: "In den letzten Monaten hat er sowohl menschlich als auch fachlich bewiesen, dass er zur richtigen Zeit der richtige Trainer für den Chemnitzer FC ist. Mit seiner klaren Vorstellung eines intensiven Fußballs, seiner Fachkompetenz und Leidenschaft hat er die Mannschaft schon jetzt weiterentwickelt. Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm die nächsten Schritte gehen werden, um unsere sportlichen Ziele in der Regionalliga zu erreichen."

CFC-Sportdirektor Chris Löwe ist überzeugt von Trainer Benjamin Duda.

Duda fühlt sich "angekommen" beim CFC

Duda selbst wurde in der CFC-Mitteilung wie folgt zitiert: "Über den gesamten Zeitraum ist eine enge Bindung zum Staff, zum Trainerteam und nicht zuletzt zu Sportdirektor Chris Löwe gewachsen, die auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen beruht. Wir leben im Alltag eine gesunde, ehrliche und produktive Diskussionskultur, die uns alle in der Zusammenarbeit und somit den gesamten Verein weiterbringt." Weiterhin betonte der aus Peine stammende Cheftrainer, dass er sich in Verein und Stadt "angekommen" fühle. "Ich freue mich auf die nächsten gemeinsamen Jahre, in denen wir nach den größtmöglichen Erfolgen streben."

Nach einigen Jahren im Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Braunschweig trat Benjamin Duda im Sommer 2019 beim VfV Hildesheim seine erste Stelle als Verantwortlicher einer ersten Mannschaft an. Vor seinem Engagement in Chemnitz hatte er zudem Stationen bei Germania Halberstadt, dem Berliner AK und VfB Oldenburg.

