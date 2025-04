Handball | Bundesliga Nach der Champions League ist vor der Bundesliga: SCM bereit für SC DHfK Stand: 03.04.2025 20:30 Uhr

Am Sonntag steht in der Leipziger Handball-Arena ein echtes Highlight auf dem Programm. Der SC DHfK Leipzig empfängt den SC Magdeburg zum traditionellen Ost-Duell. SPORT IM OSTEN ist live dabei.

Die Voraussetzungen für diese Paarung könnten tabellarisch sicherlich spannender sein. Doch allein durch die geografische Nähe ist in diesem Derby immer Feuer drin. Sportlich kommt der SCM mit Rückenwind aus der Champions League nach Leipzig, der SC DHfK kämpft um wichtige Punkte, um den Abstand zu den Abstiegsrängen zu wahren. Anwurf ist um 16 Uhr. SPORT IM OSTEN (SpiO) überträgt die Partie live im TV und online.

Wiegert: "Bundesliga unser Baby"

Die breite Brust der Magdeburger rührt von zwei überzeugenden Siegen gegen Dinamo Bukarest und dem damit verbundenen Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Dort wartet mit Veszprem HC bereits der nächste schwere Brocken. Trotz dieser bevorstehenden internationalen Mammut-Aufgabe liegt der Fokus der Elbestädter ganz klar auf der Bundesliga. "Die Bundesliga ist unser Baby. Die berechtigt uns, so einen tollen Wettbewerb wie die Champions League spielen zu dürfen. Ich hoffe, dass das allen bewusst ist. Vor allem in der Kabine", sagt SCM-Trainer Bennet Wiegert im SpiO-Interview.

SCM: Punkten, um oben anzugreifen

In der Liga hat der SCM aufgrund von Nachholspielen etwas Rückstand auf die Tabellenspitze und liegt derzeit auf Rang sechs. Dennoch darf sich das Team keine Ausrutscher erlauben, wenn es noch einmal ins Titelrennen eingreifen will. "Wir brauchen die beiden Punkte auch, wenn wir wieder etwas nach oben schauen wollen", stellt SCM-Spieler Tim Zechel im Interview mit SpiO klar.

Sieglos-Serie beim SC DHfK

Für Leipzig läuft es in dieser Saison weniger rund. Seit Februar ist das Team in vier Bundesliga-Spielen ohne Sieg geblieben und steckt mit Platz 13 weit unten in der Tabelle. Dabei ist das Team von Trainer Runar Sigtryggsson gerade zu Hause ein unangenehmer Gegner.

Derby mit eigenen Regeln

Historisch gesehen waren die Duelle in Leipzig oft hart umkämpft: Von neun Partien in der Arena endeten sieben unentschieden oder mit nur einem Tor Unterschied. Auch Bennet Wiegert ist sich der Brisanz bewusst: "Das ist ein Derby. Das ist ein wirkliches Derby. Die Nähe ist da, die Konkurrenz ist da. Da zählen auch davor keine Ergebnisse und wer wie in Form ist."

Leipzig kein gutes SCM-Pflaster

Dennoch sei ein Blick in die jüngere Vergangenheit erlaubt: In den vergangenen beiden Heimspielen gegen Magdeburg blieb Leipzig ungeschlagen - ein Unentschieden (27:27) und ein knapper Sieg (33:32) sprechen für die Derby-Heimstärke des SC DHfK. Damit das auch am Sonntag so bleibt, wollen die Hausherren gegen den Favoriten "eine geile Party" feiern, sagt SC-DHfK-Spieler Franz Semper im Interview mit SPORT IM OSTEN. Und "wenn dabei ein, zwei Punkte herausspringen, wäre das das Beste", gibt der 27-jährige Verletzungsrückkehrer die Marschroute vor.

Trendwende beim SC DHfK?

Seinem Trainer dürfte das gefallen, denn nach der zuletzt schwachen Serie stellt der 52-Jährige klar: "Wir müssen aus dem Lauf raus!" Aus Sicht des SC DHfK am besten schon am Sonntag.

SpiO