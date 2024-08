Fußball | Bundesliga RB Leipzig holt "hochtalentierten" Vermeeren als Schlager-Ersatz Stand: 26.08.2024 20:41 Uhr

RB Leipzig hat auf den längerfristigen Ausfall von Xaver Schlager im defensiven Mittelfeld reagiert und den Belgier Arthur Vermeeren verpflichtet. Das 19-jährige Talent kommt zunächst per Leihe aus Spanien, könnte nach der Saison aber fest verpflichtet werden.

Zwei Tage nach dem erfolgreichen Saisonstart hat RB Leipzig auf dem Transfermarkt noch einmal nachgelegt. Wie der Bundesligist am Montag (26. August 2024) mitteilte, wechselt Arthur Vermeeren per Leihe von Atletico Madrid an den Cottaweg.

Leihe mit möglicher Kaufpflicht

Beim spanischen Topteam hat der Belgier noch einen langfristigen Vertrag bis 2030. RB besitzt aber eine Kaufverpflichtung, sollte Vermeeren bis zum Ende seiner einjährigen Leihe eine gewisse Anzahl an Spielen absolvieren. Der Vertrag würde dann bis 2029 laufen. Die Höhe der dann fälligen Ablöse liegt dem Vernehmen nach bei 20 Millionen Euro.

"Wir freuen uns sehr, dass sich ein so hochtalentierter, junger Spieler für RB Leipzig entschieden hat, der in der Vergangenheit und auch jetzt das Interesse vieler Clubs geweckt hat", erklärte RB-Geschäftsführer Marcel Schäfer. "Arthur identifiziert sich komplett mit unserem Weg und die Verpflichtung zeigt erneut, dass RB Leipzig eine Top-Adresse für junge, talentierte Spieler ist."

Ersatz für Schlager

Mit der Leihe des Belgiers reagiert RB vor allem auf die Lücke im defensiven Mittelfeld, da Xaver Schlager nach seinem Kreuzbandriss noch mindestens drei Monate ausfallen wird. RB-Sportdirektor Rouven Schröder hatte nach dem 1:0 zum Bundesliga-Auftakt gegen Bochum angekündigt, ein Neuzugang müsse jung sein und kurz- sowie mittelfristig helfen können. All das dürfte auf Vermeeren zutreffen. Er ist jung, entwicklungsfähig, technisch beschlagen und passt damit gut ins Anforderungsprofil von RB.

"Arthur verfügt über ein Spielerprofil, welches wir so noch nicht im Kader haben", verdeutlichte Schröder nach dem vollzogenen Transfer. "Er gibt uns ab sofort mehr an hochqualifizierter Breite und Konkurrenz im Team und zusätzliche Möglichkeiten: Arthur hat eine hervorragende Übersicht, Ruhe am Ball, eine hohe Spielintelligenz und dazu eine gute Spieleröffnung."

Vielversprechendes Talent

Nach seinen ersten Schritten in Belgien beim Lierse SK und dem KV Mechelen wechselte Vermeeren in die Nachwuchsabteilung von Royal Antwerpen und feierte im August 2022 sein Debüt bei den Profis. Gleich in seiner ersten Profisaison etablierte er sich als Stammspieler und feierte mit Antwerpen das Double aus Meisterschaft und Pokal. In der vergangenen Saison stand er zudem sechsmal in der Champions League auf dem Rasen, ehe im Winter der Wechsel in die Primera Division zu Atletico Madrid folgte.

Arthur Vermeeren spielt unter Ex-RB-Coach Domenico Tedesco in Belgiens Nationalmannschaft.

Bei den "Colchoneros" hatte Vermeeren allerdings einen schweren Stand und kam unter Coach Diego Simeone bisher nur in fünf Spielen zum Einsatz. Bei RB soll er nun Einsatzminuten und Erfahrung sammeln. Dort wird er aller Voraussicht nach auf der Sechserposition mit Kevin Kampl und Nicolas Seiwald konkurrieren. Letzerer könnte allerdings auch weiter vorne ins Mittelfeld rücken, wodurch sich für Trainer Marco Rose eine weitere taktische Option eröffnen würde.

Dritter Belgier bei RB

Vermeeren ist Leipzigs vierter Neuzugang in diesem Sommer und nach Torhüter Maarten Vandevoordt und Angreifer Lois Openda bereits der dritte Spieler aus der belgischen Nationalmannschaft. Wie viel Potenzial das 1,80 Meter große Talent besitzt, betonte nicht zuletzt Belgiens Nationalcoach Domenico Tedesco, der einst selbst Trainer bei RB war. Bei der EM in Deutschland gehörte Vermeer zwar zum Aufgebot Belgiens, kam allerdings nicht zu seinem vierten Länderspiel-Einsatz.

jsc