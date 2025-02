Fußball | Bundesliga RB Leipzig gegen St. Pauli auf der Suche nach Torriecher und Selbstverständlichkeit Stand: 07.02.2025 16:24 Uhr

Findet RB Leipzig im Heimspiel gegen den FC St. Pauli aus der Ergebniskrise. Die Gäste aus Hamburg kommen mit guten Ergebnissen nach Leipzig. RBL-Coach Rose setzt auf Spaß und Selbstbewusstsein.

Verkehrte Welt in der Bundesliga: Wenn am Sonntag (9. Februar, ab 17.30 Uhr im Audio-Livestream und Ticker in der App von SPORT IM OSTEN) der ambitionierte Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig Aufsteiger FC St. Pauli empfängt, dann spielt der Tabellen-15. gegen den Fünften. Wenn man die Formtabelle der letzten vier Spiele ranzieht. Gastgeber RB Leipzig ist seit vier Bundesliga-Spielen ohne Sieg. Der Kiezklub aus Hamburg holte im gleichen Zeitraum zwei Siege und insgesamt sieben Punkte.

RB: Nur sechs Torschüsse bei Union Berlin

Mit St. Pauli reist nicht nur eine der aktuell stärksten Teams der Liga nach Leipzig, die Hamburger kommen auch mit der zweitbesten Abwehr der Bundesliga. „Sie sind sehr fleißig, verteidigen kompakt“ hat auch RB-trainer Marco Rose analysiert. "Wir müssen uns was einfallen lassen, um torgefährlich zu sein."

Rose: "Spaß allein reicht nicht"

An Torgefährlichkeit mangelte es Roses Team vor allem in den beiden letzten Spielen: Bei der 0:1-Niederlage in der Champions League bei Sturm Graz und beim Bundesliga-0:0 bei Union Berlin. Besonders ernüchternd war dabei der RB-Auftritt in Köpenick, als die Leipziger in 90 Minuten nur sechs Torschüsse (Union dafür 23).

Rose: "Hatten sogar Zeit für Spaß"

Was Rose zuversichtlich auf das Sonntag-Spiel gegen St. Pauli schauen lässt: Erstmals nach vielen englischen Wochen konnte er mal wieder eine ganze Woche mit dem Team trainieren. Und worum ging es da im Training? "Wir hatten sogar Zeit für Spaß. Kicken, aufs Tor schießen, Fußball fühlen. Das hat sich gelohnt", berichtet Rose auf der Pressekonferenz am Freitag (7. Februar 2025). Dabei denkt er auch und besonders an seine zuletzt glücklosen Offensivkräfte Lois Openda, Benjamin Sesko und Xavi Simons. "Sie konnten einfach mal aufs Tor schießen und waren nicht abhängig vom Abschluss im Spiel."

Spaß und "Selbstverständnis, das wir uns erarbeiten müssen", waren von Rose häufig genannte Attribute, mit denen er sein Team am Sonntag zurück auf die Siegerstraße zurückbringen will. Trotzdem weiß auch der Coach: "Nur Spaß reicht nicht, am Sonntag wird das ein Stück Arbeit."

Pauli-Coach Blessin: "Wissen, dass es rumort"

St.-Pauli-Coach Alexander Blessin wird sein Team dagegen so einstellen, dass die Leipziger wenig Spaß haben: "Wir wissen um die Qualität von Leipzig. Wissen aber auch, dass es da in letzter Zeit etwas rumort hat und sie nicht immer die Ergebnisse geholt haben", sagte der 51-Jährige, der im Nachwuchs einst bei RB Leipzig gearbeitet hat.

FCSP-Trainer Blessin: "Wissen um die Qualität"

RB ohne Poulsen

Personell müssen beide Trainer im Vergleich zum letzten Bundesliga-Spiel auf je einen zusätzlichen Spieler verzichten. Beim Gast aus Hamburg hat sich der Verdacht bei Manolis Saliakis bestätigt: Der Abwehrspieler zog sich gegen Augsburg eine Muskelverletzung zu. RB-Coach Rose muss auf Offensivspieler Yussuf Poulsen verzichten. "Bei ihm ist was leicht in den Oberschenkel reingezogen. Es wird nicht reichen für Sonntag." Mit Poulsen fehlt ausgerechnet einer der Torschützen des Leipziger 4:2-Sieges im DFB-Pokal gegen St. Pauli.

Poulsen traf bei Leipzigs Pokalsieg gegen St. Pauli im Oktober.

Die beiden jungen Neuzugänge Kosta Nedeljkovic und Tidiam Gomis werden bei RB bereits im Kader stehen. Ob sie auch zum Einsatz kommen, wollte Rose noch nicht verraten.

RB-Effizienz: Alle 7 Schüsse ein Tor

Was Roses Hoffnung auf Tore gegen St. Pauli nähren dürfte: Statistisch ist bei RB in der Bundesliga jeder siebte Torschuss ein Tor (St. Pauli benötigt 13 Torschüsse für ein Tor). Und nach den sechs Torschüssen ohne Tor beim 0:0 bei Union Berlin wäre wieder ein RB-Treffer fällig.

Dirk Hofmeister