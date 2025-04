Fußball | Bundesliga RB Leipzig gegen Schlusslicht Kiel in der Bringpflicht Stand: 18.04.2025 13:01 Uhr

Es ist eines der Spiele, wo du nur verlieren kannst. Am Samstag erwartet RB Leipzig das Schlusslicht aus Kiel und jeder erwartet da natürlich auch drei Punkte. Trainer Zsolt Löw sieht "eine große Aufgabe" auf sich zukommen. Aber angesichts des strammen Restprogramms ist ein Dreier Pflicht.

Beim Heimspiel von RB Leipzig am Samstag (15:30 Uhr im Audiostream und Liveticker bei Sport im Osten) gegen Holstein Kiel spricht eigentlich alles für die Gastgeber. RBL ist Vierter mit einem zuletzt spürbaren Aufwärtstrend, Aufsteiger Kiel liegt am Ende der Tabelle. Und die Leipziger haben in ihrer Bundesliga-Geschichte in 35 Spielen noch nie gegen einen Aufsteiger verloren.

Dennoch warnte Trainer Zsolt Löw auf der Pressekonferenz am Freitag wiederholt vor den Kielern. Was nicht passieren wird: "Es wird kein schönes Nachmittagsspiel mit Sonnenschein gegen den Tabellenletzten. Es ist eine Mannschaft, die nie aufgibt. Die haben gegen Leverkusen und Stuttgart Unentschieden gespielt." Löwe hat seine Mannschaft in der Woche darauf vorbereitet, dass man es mit einem sehr laufintensiven Gegner zu tun haben wird. "Wir müssen mental und taktisch gut vorbereitet sein."

Nach den beiden Siegen zuletzt und den Patzern der Konkurrenz haben sich die Leipziger wieder auf den für die Champions League so wichtigen vierten Platz geschoben. Und dort will man unbedingt bleiben, hat aber auch das schwere Restprogramm mit Eintracht Frankfurt, Bayern München, Werder Bremen und den VfB Stuttgart im Blick. Umso wichtiger ist ein Sieg gegen Kiel.

Baumgartner soll Simons ersetzen

Fehlen wird am Samstag Xavi Simons, der eine Gelbsperre abbrummen muss. Dafür wird laut Löw höchstwahrscheinlich Christoph Baumgartner von Beginn an spielen. "Sein Moment ist da, um Xavi zu vertreten. Ich bin mir sicher, dass er zu hundert Prozent ein gutes Spiel machen wird." Fraglich ist noch, ob Abwehrchef Willi Orban wieder zur Verfügung steht. Hier soll das Abschlusstraining entscheiden, ob es für den Kader reichen wird. Klar ist, dass David Raum noch nicht dabei sein wird, er soll kommende Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Kiel trotzig: "Fokus darauf, drei Punkte zu holen"

Schlusslicht Holstein Kiel geht mit viel Mut an die Sache RB Leipzig heran. Mit Blick auf die Tabelle und den Abstand zum Relegationsplatz erklärt Trainer Marcel Rapp auf der Pressekonferenz: "Wir haben vier Punkte Rückstand zur großen Sensation, noch ist alles drin. Wir messen uns mit einer Mannschaft, die Champions League spielt. Der Fokus liegt darauf, drei Punkte zu holen." Die späte Niederlage zuletzt gegen den FC St. Pauli habe natürlich Spuren hinterlassen. "Wir haben uns aber Mut zugesprochen. Wir haben gut verteidigt, aber diesen einen Fehler gemacht."

Kiels Trainer Marcel Rapp glaubt weiter an die "Sensation Klassenerhalt".

Auch das Hinspiel macht Rapp trotz der für Kiel unglücklichen 0:2-Niederlage eher noch Mut für Leipzig. "Da waren wir phasenweise auf Augenhöhe, sogar einen Tick besser. So eine Leistung werden wir wieder brauchen." Unterstützt wird Holstein Kiel von rund 1.500 Fans. Ein Teil der aktiven Szene wird die Partie dagegen boykottieren. Auch dafür hat der Trainer der Kieler Verständnis. "Es ist schade, dass nicht alle da sind. Es ist aber jedem sein Recht, wenn es Gründe gibt. Man muss es respektieren."

