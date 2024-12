Fußball | DFB-Pokal RB Leipzig ballert sich gegen Frankfurt ins Pokal-Viertelfinale Stand: 04.12.2024 23:06 Uhr

Krise? Nein, DFB-Pokal! RB Leipzig hat nach einem beeindruckenden Auftritt gegen Eintracht Frankfurt das Viertelfinale erreicht. Die aktuellen Überflieger vom Main waren chancenlos und landeten hart.

RB Leipzig hat mit einem klaren 3:0 (1:0) gegen Eintracht Frankfurt das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht. Die krisengeschüttelten Sachsen beendeten damit ihre Katastrophenserie von sechs Spielen ohne Sieg (fünf Niederlagen, ein Remis). Die sehenswerten Tore erzielten Benjamin Sesko (31.) und Lois Openda (49./58.). Von den Fans gefeiert wurde nicht zuletzt Antono Nusa, der alle drei Tore vorbereitete.

Sesko und Nusa zaubern

Im Gegensatz zum 1:5-Desaster vier Tage zuvor begann RB diesmal konzentriert, aggressiv und war auch in allen anderen Belangen besser als beim Wolfsburg-Spiel. Vor allem das Pressing funktionierte, sorgte für viele Ballgewinne. Auch spielerisch waren die Leipziger überlegen, erarbeiteten sich gute Chancen. Entsprechend verdient fiel in der 31. Minute das 1:0 durch Sesko, der im Zusammenspiel mit Nusa die Frankfurter Abwehr inklusive Torhüter Trapp austanzte und einschoss. Ein Tor, so elegant und selbstbewusst wie zu Zeiten, als noch RB von Sieg zu Sieg eilte, und nicht Frankfurt.

Openda furios

Die Eintracht, in der ersten Halbzeit nie so richtig ins Spiel gekommen, intensivierte nach der Pause ihre Angriffsbemühungen. Doch Leipzig verteidigte auch in der zweiten Hälfte fehlerfrei - und war vor allem über Konter das weitaus gefährlichere Team. Ein Ballgewinn durch Sesko und ein Assist von Nusa bereiteten Opendas 2:0 vor (49.). Das Stadion fast zum Explodieren brachte der Belgier wenig später mit seinem 3:0 - ein Hammer aus locker 20 m ins linke Dreiangel (58.). Frankfurt, gestenreich angetrieben von Superstar Marmoush, ließ sich bis zum Schluss nicht hängen. Gegen die aber wie befreit aufspielenden Leipziger blieben sie absolut chancenlos.

Das sagten die Trainer

