Fußball | Champions League RB-Heimspiel gegen Sporting Lissabon: "Haben nix wegzuschenken" Stand: 21.01.2025 17:49 Uhr

Das letzte Champions-League-Heimspiel dieser Saison gegen Sporting Lissabon steht für das bereits ausgeschiedene RB Leipzig unter dem Eindruck von Bochum: Coach Rose ist nach dem verspielten 3:0 immer noch sauer. Zu verschenken habe man nix.

Im sportlich bedeutungslosen letzten Heim-Auftritt in der aktuellen Champions League will RB Leipzig die nächste Krise unbedingt verhindern. "Wir haben in unserer Phase nix wegzuschenken", sagte Trainer Marco Rose. Nach zwei sieglosen Spielen in der Fußball-Bundesliga empfangen die Sachsen am Mittwoch (18:45 Uhr/Audiostream und Live-Ticker) Sporting Lissabon in der Königsklasse.

Rose: Brauchen Ergebnisse

"Für uns geht es darum, Ergebnisse zu holen. Daran werden wir gemessen, egal ob wir schon raus sind", sagte Rose. Nach sechs von acht Spielen hat Leipzig noch keinen einzigen Punkt und kann sich nicht mehr für die K.o.-Phase qualifizieren. Eine herbe Enttäuschung für den ambitionierten Klub.

RB-Trainer Marco Rose will gegen Sporting Lissabon die nächste Niederlage in der Champions League vermeiden. Bislang ist RB noch punktlos. Auch nach den jüngsten Bundesliga-Leistungen wäre das gut.

Sporting 4:1 gegen ManCity - Trainer Amorim zu Manchester United

Sporting kann in Leipzig dagegen vorzeitig in die nächste Runde einziehen. "Ich sehe trotzdem keinen klaren Favoriten", sagte Rose. Er sehe eine Mannschaft mit null Punkten und eine mit zehn. "Und das wollen wir ändern." Sportings Erfolgstrainer Ruben Amorim verließ die Portugiesen im November Richtung Manchester United. Zuvor hatte er mit Sporting in der Königsklasse Manchester City 4:1 auseinander geschraubt. In der heimischen Liga stehen die Grün-Weißen auf Rang eins.

Sporting schlug in dieser Champions-League-Saison Manchester City spektakulär mit 4:1.

Rose nach Bochum-Wende "mega angefressen"

Nachdem es im November und Dezember kaum gelaufen war, wähnten sich die Leipziger wiederum durch den Sieg gegen Bremen zum Jahresauftakt auf dem Weg der fußballerischen Besserung. Doch die Niederlage in Stuttgart sowie das 3:3 in Bochum nach einer 3:0-Führung führten zur Ernüchterung. "Wir wollen uns beweisen. Wir wollen uns über Ergebnisse Selbstvertrauen holen. Nach Bochum bin ich mega angefressen", sagte Rose.

Beim VfL Bochum hatte RB eine 3:0-Führung verspielt und nur einen Punkt geholt.

Wechsel im Tor

Im Tor wird der 48-Jährige einen Wechsel vornehmen und Maarten Vandevoordt Spielzeit verschaffen. Der Belgier soll Stammkeeper Peter Gulacsi mittelfristig im Leipziger Tor ersetzen.

Ohne Schlager und Baku - Bayer am Horizont

Nicht zur Verfügung stehen die nicht registrierten Xaver Schlager und Ridle Baku. Schlager hat gerade einen Kreuzbandriss auskuriert, Baku kam erst in der Winterpause vom VfL Wolfsburg. Castello Lukeba ist zwar zurück im Mannschaftstraining und könnte spielen. Eine richtige Option dürfte der Innenverteidiger aber erst am Samstag gegen Bayer Leverkusen sein. Rose muss auch im Hinblick auf das Bundesliga-Spitzenspiel genau abwägen, wen er am Mittwoch bringt.

dpa/cke