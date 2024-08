Fußball | DFB-Pokal RB-Coach Rose freut sich auf "knackige Aufgabe" in Essen und fordert Sieg Stand: 15.08.2024 17:47 Uhr

Für RB Leipzig steht am Samstag im DFB-Pokal der erste Pflichtspielauftritt an. Bei Drittligist Rot-Weiss Essen erwartet Chefcoach Marco Rose trotz der zu erwartenden Gegenwehr den Einzug in die zweite Runde.

Trainer Marco Rose von Bundesligist RB Leipzig gibt vor dem Auftritt in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals klare Vorgaben. "Essen ist Emotion, Tradition", sagte der 47-Jährige vor dem Gastspiel beim Drittligisten Rot-Weiß Essen am Samstag (15.30 Uhr live im Audiostream und Ticker), "trotzdem ist es DFB-Pokal. Wir sind RB Leipzig und wir wollen eine Runde weiterkommen".

Als "knackige Aufgabe" bezeichnet Rose das Gastspiel im Stadion an der Hafenstraße, das nicht ganz ausverkauft sein wird, da im Gästeblock über 1.000 Plätze leer bleiben werden. "Wir müssen mit vielen Emotionen rechnen. Wir haben den Gegner natürlich beobachtet", sagte Rose und lobte RWE-Trainer Christoph Dabrowski, mit dem er zusammen den Trainer-A-Schein gemacht hatte: "Man erkennt eine wirklich klare Idee."

Nusa-Einsatz möglich

Im Ruhrpott muss Rose noch auf einige verletzte und angeschlagene Spieler wie Xaver Schlager oder Christoph Baumgartner verzichten. Darum kann sich Neuzugang Antonio Nusa Hoffnungen machen, drei Tage nach seiner Verpflichtung schon aufzulaufen.

RB-Neuzugang Antonio Nusa könnte in Essen zum Einsatz kommen

"Wir haben am Samstag nicht so viel Auswahl auf der Position. Antonio ist fit, hat am letzten Sonntag 66 Minuten gespielt", sagte Rose über den norwegischen Neuzugang vom belgischen Spitzenclub FC Brügge. Aufgrund der Verletztenliste kann es laut Rose noch Veränderungen im Kader geben: "Wir schauen, was der Markt noch hergibt. Aber nur, wenn es Sinn macht."

Gulacsi im Tor

Klarheit herrscht bereits im Tor. "Wir haben Peter Gulacsi wieder in die Rolle der Nummer eins gehoben", sagte Rose, "Piet wird - weil es das erste Spiel ist - im Tor stehen." Die neue Nummer zwei, Maarten Vandevoordt, muss sich dagegen gedulden. "Wir werden Möglichkeiten finden, Marten Spielzeit zu geben", sagt der RB-Coach über den Belgier, der im Sommer von RC Genk nach Leipzig gewechselt war.

Peter Gulacsi wird in Essen im RB-Tor stehen

RWE-Coach Dabrowski: "David gegen Goliath"

Essen ist in die 3. Liga mit einer 1:2-Heimniederlage gegen Alemannia Aachen gestartet. Im zweiten Spiel gab es einen 3:1-Sieg bei der Reserve von Hannover 96. Gegen Leipzig erwartet Rot-Weiss ein Duell "David gegen Goliath", so Cheftrainer Christoph Dabrowski auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

RWE-Coach Christoph Dabrowski will mit seiner Elf einen "leidenschaftlichen Pokal-Auftritt" hinlegen

"Es ist eine absolute Pokalmannschaft, die auch zwei Mal den Titel geholt hat. Von einhundert Spielen würden wir vielleicht 99 verlieren. Man ist natürlich auf der Suche nach dem Quäntchen Glück und dem Momentum, dieses eine Spiel zu erwischen. Fakt ist, wir freuen uns auf das Spiel, wir freuen uns auf einen Gegner der ein Top-Level spielt. Wir wollen einen leidenschaftlichen Pokal-Auftritt hinlegen mit der Hafenstraße im Rücken", erklärte Dabrowski.

Essen ohne Trio

Personell sind bei RWE alle Mann an Bord. Es fehlen lediglich Tom Moustier (Mittelfußbruch), Robbie D’Haese (Reha) und Moussa Doumbouya (Leiste/Hüfte).

Spio/dpa