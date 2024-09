Fußball | 3. Liga Prominenter Gast: Was macht Maxi Arnold beim Spiel von Dynamo Dresden? Stand: 26.09.2024 11:02 Uhr

Vor 15 Jahren verließ Maximilian Arnold die Nachwuchs-Akademie von Dynamo Dresden, die Liebe zur SGD ist geblieben. Beim Sieg in Verl war der Bundesliga-Profi vom VfL Wolfsburg live dabei. Bahnt sich eine Rückkehr an?

Beim 3:0-Sieg der SG Dynamo Dresden beim SC Verl saß überraschend auch ein Bundesliga-Profi auf der Tribüne. Maximilian Arnold (30) drückte seiner alten Liebe die Daumen und schmunzelte nach dem Abpfiff im "SPORT IM OSTEN“-Interview: "Da habe ich doch Glück gebracht."

Bis 2009 spielte Arnold, der in Riesa geboren wurde, im Nachwuchs der SGD, startete danach in Wolfsburg eine astreine Profi-Karriere und ist seit Jahren Strippenzieher im Mittelfeld der „Wölfe“. Seine alte Heimat hat der Sachse aber nie vergessen. "Ich habe eine große Sympathie zu diesem Verein", lacht Arnold im Nieselregen von Verl.

Arnold: Vom Fan zu Dynamo-Spieler?

Bahnt sich da etwa eine Rückkehr an? "Das weiß ich nicht", sagt Arnold. Was in Zukunft passiere, könne er nicht sagen, allerdings wolle er noch gern vier, fünf oder sechs Jahre spielen, gern in Wolfsburg." Dass er überhaupt in Verl war, lag eher am Torwarttrainer der Wolfsburger. Der wollte seinen Ex-Schützling Philipp Schulze (nach Verl ausgeliehen) beobachten und Arnold die Dynamos. So gondelten die Beiden 200 Kilometer aus Wolfsburg nach Verl. Was macht man nicht alles für die große (Fußball)-Liebe.

Kapitän Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg spielte als Kind für die SG Dynamo Dresden.

Arnold spielte jedenfalls den Glücksbringer und lobte die Mannschaft, die "im Stil einer Spitzenmannschaft" geliefert habe. Er hofft, dass die Saison erfolgreich verläuft und mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga gekrönt wird. Dann könnten die Wechselgedanken neu aufflammen und die alte Liebe noch heftiger lodern.

