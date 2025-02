Biathlon | WM Preuß verballert nächste Medaille Stand: 18.02.2025 16:57 Uhr

Franziska Preuß hat bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in der Schweiz ihr viertes Edelmetall im vierten Rennen verpasst. Dabei lag die 30-Jährige im Einzel bis zum letzten Schießen noch klar auf Medaillenkurs.

Nach einem kompletten Medaillensatz hat Franziska Preuß bei der Biathlon-WM in Lenzerheide ihr viertes Edelmetall verpasst. Im schweren Einzel über 15 km lag die 30-Jährige wieder lange auf Podiumskurs, konnte die nächste Medaille quasi schon greifen - bis zwei Fehler beim letzten Schießen alle Träume platzen ließen.

"War zu unruhig"

"Es war heute schade. Ich war beim letzten Schießen irgendwie unkonzentiert", haderte die 30-Jährige am ZDF-Mikrofon: "Ich habe versucht, den Schalter umzulegen. Mir ist es einfach nicht gelungen, ich war einfach unruhig. So schnell passieren dann zwei Fehler."

Simon holt Gold

Die Goldmedaille sicherte sich am Dienstag Julia Simon aus Frankreich (1 Schießfehler) vor Ella Halvarsson aus Schweden (0) und ihrer Landsfrau Lou Jeanmonnot (1).

Puff setzt Ausrufezeichen

Hinter Preuß sorgte Johanna Puff für ein deutsches Ausrufezeichen am Schießstand. Bei ihrem ersten WM-Start überhaupt blieb die 22-Jährige fehlerfrei. In der Loipe verlor sie aber im Vergleich zur Konkurrenz zu viel Zeit, sodass sie im Kampf um die Medaillen keine Rolle spielte und am Ende Platz 22 belegte. "Ich wusste, dass ich am Schießstand gut arbeiten muss, um ein gutes Ergebnis zu haben", sagte Puff. Auch ihre Teamkolleginnen Selina Grotian (4) und Julia Tannheimer (4) lagen nach großen Problemen bei ihren Schießeinlagen weit zurück.

Mittwoch: Männer hoffen auf Wiedergutmachung

Am Mittwoch wollen dann die deutschen Männer in ihrem Einzel über 20 km nach einer verkorksten ersten WM-Woche Wiedergutmachung betreiben. Johannes Kühn und Nachrücker David Zobel gehen dabei erstmals in Lenzerheide an den Start, Philipp Horn und Danilo Riethmüller komplettieren das DSV-Quartett.

