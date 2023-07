Fußball | Regionalliga Präsident Kühne und Jerke übernehmen sportliche Leitung der BSG Chemie Leipzig Stand: 12.07.2023 11:40 Uhr

Vier Monate nach dem Rücktritt der "Quadriga" hat Chemie Leipzig wieder eine Sportliche Leitung. Statt für einen neuen Mann haben sich die Grün-Weißen aber erneut für eine interne Lösung entschieden.

Bei Regionalligist BSG Chemie Leipzig wird Präsident und Sponsor Frank Kühne künftig auch noch Managerfunktionen übernehmen. Wie die Grün-Weißen am Mittwoch (12.07.2023) mitteilten, wird der 63-Jährige in Zusammenarbeit mit dem Spielbetriebsverantwortlichen Hans Jerke nun sowohl für die Kaderplanung des Teams von Cheftrainer Miroslav Jagatic als auch für den Nachwuchs zuständig sein.

Kühne: "Umbruch wird all unsere Energie benötigen"

"Die Umsetzung des geplanten Umbruchs bei den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen wird alle unsere Energie benötigen", ließ sich Kühne in einer offiziellen Vereinsmitteilung zitieren und ergänzte kämpferisch: "Es dürfen alle Chemiker und Chemikerinnen sicher sein, dass wir gemeinsam für eine schlagkräftige Truppe sorgen und viel Freude haben werden."



Kühnes Kollege Jerke sagte: "Ich bin sehr stolz und vor allem dankbar, diese Aufgabe in diesem besonderen Verein zu erhalten. Wir dürfen den eingeschlagenen Weg der Quadriga weiterführen und die Kaderzusammenstellung ab diesem Moment verantworten."

"Quadriga"-Auflösung im März

Chemie verzichtet also auch weiterhin auf einen Chef, der sich vollumfänglich nur um das Sportliche kümmert. Der Hauptgrund für die neuerliche "Teilzeit"-Lösung – nun in Person von Präsident Kühne und dem unerfahrenen Jerke – dürfte nicht zuletzt in den begrenzten finanziellen Möglichkeiten der Leutzscher liegen. Nach dem Rücktritt von Andy Müller-Papra im Dezember 2021 hatte eine sogenannte "Quadriga" die Kaderplanung übernommen.



Dieses für die sportliche Leitung zuständige Gremium hatte sich bei Chemie erst Anfang März aufgelöst. Das Quartett um Trainer Jagatic, Co-Trainer Christian Sobottka, Teammanager Daniel Heinze und Sponsor Uwe Thomas legte sein Amt aus Gründen "persönlicher Umstände und hoher Belastung" nieder. Frank Kühne bedankte sich im Zuge seiner Inthronisierung als Kaderplanungschef noch einmal ausdrücklich "für die geleistete tolle Arbeit".

Neuzugänge: Hilßner und Jugend forscht

Der Vorjahres-Siebte hat aktuell sieben, vornehmlich junge und unerfahrene Neuzugänge für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Einzig der lange verletzte Leutzsch-Rückkehrer Marcel Hilßner spielte bereits höherklassig. Dem gegenüber stehen bis dato acht Abgänge. Besonders schmerzt der unerwartete Verlust von Topscorer Manassé Eshele nach Greifswald.

Dirk Hofmeister