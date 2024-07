Fußball Polizei-Großaufgebot am ersten September-Wochenende erwartet - Fußballverband verschiebt Thüringenderby Stand: 05.07.2024 11:26 Uhr

Das Thüringenderby wird jetzt doch nicht wie geplant am Wochenende 31. August/1. September stattfinden. Für den 31. August sind mehrere Demonstrationen angemeldet. Die Polizei wird mit einem Großaufgebot im Einsatz sein.

Von MDR THÜRINGEN

Das Thüringenderby zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und FC Rot-Weiß Erfurt wird jetzt doch nicht wie ursprünglich geplant am Wochenende 31. August/1. September stattfinden. Damit reagiert der Nordostdeutsche Fußballverband auf die terminliche Überschneidung mit der Thüringer Landtagswahl, die am 1. September stattfindet.

Am Tag der Landtagswahl am Sonntag sind allein in Erfurt bereits mehrere Demonstrationen unterschiedlicher politischer Lager angemeldet. An welchem Termin das Spiel nun ausgetragen wird, ist noch offen.

Wenn der FC Carl Zeiss Jena gegen Rot-Weiß Erfurt spielt, ist die Polizei meist im Großeinsatz. (Archivbild)

Thüringenderby stets mit großen Polizeiaufgebot

Laut Wilfried Riemer, Spielleiter der Regionalliga Nordost, ist man gemeinsam mit beiden Vereinen und der Polizei auf der Suche nach einem neuen Termin unter der Woche. Die ebenso traditionsreiche wie konfliktträchtige Begegnung wird stets von einem großen Polizeiaufgebot abgesichert.

Ein weiterer Grund für die Verschiebung ist nach Angaben der Polizei das am 28. August stattfindende DFB-Pokalspiel zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem deutschen Rekordmeister Bayer 04 Leverkusen. Zwei Spiele dieser Größenordnung innerhalb von vier Tagen abzusichern, sei schwierig.

Erfurt zum Saisonautakt gegen Eilenburg, Jena beim BFC

Zum Auftakt der Saison erwartet Rot-Weiß Erfurt am letzten Juli-Wochenende den FC Eilenburg, Carl Zeiss Jena spielt beim BFC Dynamo und der ZFC Meuselwitz beginnt beim FSV Luckenwalde. Das Auftaktspiel bestreiten der der Chemnitzer FC und Drittliga-Absteiger Hallescher FC am 25. Juli um 20:20 Uhr.

MDR (jw/nir)