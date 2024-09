Fußball | Sachsenpokal Pokal-Kracher Chemnitzer FC - Dynamo Dresden live bei SPORT IM OSTEN Stand: 20.09.2024 11:28 Uhr

Es ist das Highlight der 3. Runde im Sachsenpokal - und SPORT IM OSTEN ist live dabei! Die Partie zwischen dem Rekordpokalsieger Chemnitzer FC und dem Titelverteidiger Dynamo Dresden wird am 12. Oktober um 14:05 Uhr im MDR FERNSEHEN und im Stream übertragen.

Nicht nur sportlich birgt das Duell Brisanz. Für Dynamo gibt es in Chemnitz ein Wiedersehen mit Ex-Spieler Chris Löwe, der mittlerweile Sportdirektor bei den Himmelblauen ist. Zuletzt hatten beide Mannschaften in der Vorbereitung auf die neue Saison im Juli gegeneinander gespielt - der CFC gewann mit 1:0.

Dynamo obenauf - CFC kämpft um Anschluss

In der Liga könnten die Voraussetzungen gut drei Wochen vor dem direkten Aufeinandertreffen dagegen unterschiedlicher kaum sein. Dynamo führt die Drittligatabelle vor dem Ostduell am Samstag gegen Hansa Rostock (14 Uhr live im MDR FERNSEHEN) mit zwölf Punkten an und ist aussichtsreich in die Mission Aufstieg gestartet.

Chemnitz belegt in der Regionalliga vor der Partie gegen Hertha Zehlendorf am Samstag (13 Uhr im Liveticker) den 16. Platz und wartet seit mittlerweile sechs Partien auf einen Sieg. Auch Neu-Trainer Benjamin Duda, der Christian Tiffert ablöste, konnte das Ruder noch nicht herumreißen.

Benjamin Duda wartet als Trainer noch auf seinen ersten Sieg mit dem Chemnitzer FC.

Lok und Chemie beantragen Heimrecht-Tausch

Neben Dynamo ist mit Erzgebirge Aue ein weiterer Drittligist im Pokal dabei. Die Veilchen gastieren am Sonntag (13. Oktober, 14 Uhr) zum Lokalderby bei Siebtligist VfB Annaberg. Bei zwei Begegnungen wurde ein Tausch des Heimrechts beantragt: Bei Siebtligist Rotation Dresden gegen Lok Leipzig und bei Weixdorf gegen die BSG Chemie Leipzig.

Die 3. Runde im Überblick

Samstag, 12. Oktober



14 Uhr: SV Germania Mittweida - FSV Oderwitz 02

14 Uhr: SV Lipsia 93 Eutritzsch - SG Handwerk Rabenstein

14 Uhr: SSV Markranstädt - VfB Auerbach 1906

14 Uhr: FSV Motor Marienberg - ESV Lokomotive Zwickau

14 Uhr: Hoyerswerdaer FC - SV Tapfer 06 Leipzig

14 Uhr: FC Grimma - FC Eilenburg (Liveticker)

14:05 Uhr: Chemnitzer FC - SG Dynamo Dresden (MDR FERNSEHEN, Livestream und Ticker)

15 Uhr: TSV Rotation Dresden 1990 - 1. FC Lokomotive Leipzig (Liveticker)

Sonntag, 13. Oktober



14 Uhr: VfB Annaberg 09 - FC Erzgebirge Aue (Liveticker)

14 Uhr: SC Freital - FSV Zwickau (Liveticker)

14 Uhr: FSV Kemnitz - VfB Empor Glauchau

14 Uhr: SV Eiche Reichenbrand - FSV Budissa Bautzen

14 Uhr: SG Weixdorf - BSG Chemie Leipzig (Liveticker)

14 Uhr: Dresdner SC 1898 - BSG Stahl Riesa

14 Uhr: Oberlungwitzer SV - HFC Colditz

15 Uhr: SV Merkur 06 Oelsnitz - FV Dresden 06 Laubegast

SpiO