Fußball | Regionalliga Plauens Aufbäumen kommt in Babelsberg zu spät Stand: 01.09.2024 15:29 Uhr

Der VFC Plauen hat ein filmreifes Ende verpasst und beim SV Babelsberg die dritte Saisonniederlage kassiert. Am Sonntag unterlag die Mannschaft von Trainer Karsten Oswald den Brandenburgern mit 1:2. Ein spätes Aufbäumen der Gäste zahlte sich nicht aus.

Die Gastgeber, unter der Leitung von Trainer André Meyer, traten mit der identischen Startelf wie 3:2-Auswärtssieg in Chemnitz auf. VFC-Trainer Oswald schickte mit Kyriakos Andreopoulos und Luis Werrmann zwei neue Spieler von Beginn an auf den Rasen. Im Vergleich zur 1:4-Niederlage gegen Jena blieben Daniel Heinrich und Johan Martynets vorerst auf der Bank.

Plauen läuft hinterher

Der VFC tat sich von Beginn an schwer. Die Gastgeber drängten die Mannschaft von Oswald in Durchgang eins erfolgreich in die eigene Hälfte. Die 50 mitgereisten Fans der Vogtländer sahen ihr Team durchgängig unter Druck. Paul Wegemann und Philipp Zeiger prüften Jakob Pieles im Plauener Kasten. Der Plauener Schlussmann hielt dem allerdings stand, so blieb es bis zur Halbzeit beim 0:0.

Saftigs dicker Patzer

Das änderte sich allerdings in der 64. Minute. Der eben eingewechselte Sebastian Saftig wollte die Kugel nach einem kurz ausgeführten Abstoß zurück auf Schlussmann Pieles legen. Der ebenfalls eingewechselte Stanley Keller lauerte, schnappte sich vor dem VFC-Torwart den Ball. Pieles clever umkurvt, konnte der Angreifer ohne große Mühe ins leere Tor netzen. Babelsberg mauserte sich zur verdienten 1:0-Führung.

50 Fans reisten aus dem Vogtland in die Filmstadt.

Frahn gegen Pieles

Die Gäste verteidigten weiter mit Mann und Maus und fanden nur selten den Weg aus der eigenen Hälfte. Routinier Daniel Frahn legte zehn Minuten vor dem Ende für die Filmstädter nach. Ein Freistoß von der linken Seite, getreten von Leon Bürger, fand den 03-Stürmer im Zentrum. Im Eins-gegen-Eins mit Pieles drückte Frahn das Spielgerät mit viel Dusel über die Linie – 2:0 für die Hausherren.

Plauen bäumt sich auf

Die Vogtländer brachten, was zehn Minuten vor dem Ende nach einem eindeutigen Sieg für die Meyer-Elf aussah, noch einmal gehörig ins Wanken. Standardspezialist Johan Martynets sorgte per Freistoß für den späten 1:2-Anschlusstreffer (90.). Doch das Aufbäumen während der langen Nachspielzeit nutzte dem VFC schlussendlich nichts mehr.

So gehts weiter

Am kommenden Samstag reisen die Vogtländer im Sachsenpokal zum Oberligisten FC Grimma. In der Regionalliga hat der VFC am Mittwoch, den 11. September dann den ZFC Meuselwitz zu Gast (Anstoß 19 Uhr).

SpiO/twe