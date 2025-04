Fußball | Regionalliga Pistol wechselt aus Meuselwitz nach Chemnitz Stand: 15.04.2025 14:19 Uhr

Der Chemnitzer FC hat seinen zweiten Neuzugang für die kommende Saison verkündet und mit Johannes Pistol einen Außenbahnspieler von einem Ligakonkurrenten verpflichtet.

Der Chemnitzer FC hat sich die Dienste von Johannes Pistol gesichert. Der 23 Jahre alte Flügelspieler wechselt vom ZFC Meuselwitz gen Osten und wird künftig an der Gellertstraße statt auf der Glaserkuppe seine Heimspiele bestreiten. Sein Vertrag bei den "Himmelblauen" läuft bis 2027.

"Johannes ist ein körperlich robuster, athletischer und laufstarker Spieler, der sowohl als Rechtsaußen als auch als Rechtsverteidiger variabel einsetzbar ist. Er bringt bereits in seinem jungen Alter viel Regionalliga-Erfahrung mit, hat ein gutes Gespür für Räume und verfügt zudem über ein gutes Tempo", lauten die Vorschusslorbeeren von CFC-Sportdirektor Chris Löwe.

Pistol dankt dem ZFC

Pistol kommt seit 2021 auf insgesamt 112 Einsätze in der vierten Liga und hat sich bei den Thüringern sukzessive entwickelt. In diesem Jahr gelangen dem gebürtigen Hallenser, der in Leipzig aufgewachsen und seine ersten fußballerischen Schritte gemacht hat, in 23 Einsätzen für den ZFC vier Tore. Entsprechend schwer fällt ihm auch der Abschied: "Ich bin dem ZFC Meuselwitz sehr dankbar – vor allem Cheftrainer Georg-Martin Leopold – für die Unterstützung und meine Entwicklung in den vergangenen Jahren." Dennoch sei nun der "richtige Zeitpunkt gekommen, eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen und den nächsten Schritt zu machen."

Aktuell fällt Pistol wegen eines Fingerbruchs aus. Er ist nach Tobias Stockinger der zweite Neuzugang bei den Chemnitzern für die kommende Spielzeit.

