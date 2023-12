Fußball | Regionalliga Paukenschlag in Jena: FCC-Führung schmeißt Trainerteam um Klingbeil raus Stand: 29.12.2023 11:31 Uhr

Der FC Carl Zeiss Jena hat kurz vor dem Jahreswechsel sein Trainerteam von seinen Aufgaben entbunden. Wie der Verein am Freitag mitteilte, ist dies eine Reaktion auf die Entwicklungen der Hinrunde.

René Klingbeil ist nicht mehr Trainer des FC Carl Zeiss Jena. Wie der Verein am Freitag (29.12.2023) mitteilte, haben Aufsichtsrat, Präsidium und Geschäftsführung diese Entscheidung nach "einer intensiven und tiefgreifenden Analyse und Auswertung der Hinrunde und der damit einhergehenden sportlichen Entwicklung der gesamten Mannschaft" getroffen.

Ein Nachfolger steht noch nicht fest, der Verein arbeite aber mit "Hochdruck" an einer Neubesetzung der vakanten Stellen.

Klingbeil: "Muss Entscheidung akzeptieren"

Betroffen von der Entscheidung sind neben Klingbeil auch dessen Co-Trainer René Lange und Torwarttrainer Nico Hinz. Der 42 Jahre alte Fußballlehrer hatte das Amt zu Jahresbeginn von Henning Bürger übernommen, der nach der Entlassung von Andreas Patz im November 2022 das Amt interimsmäßig bekleidet hatte.

René Klingbeil

"Ich habe immer gesagt, dass es für mich etwas ganz Besonderes war, Trainer dieses Traditionsvereins sein zu dürfen. Ich bin jeden Tag gern an die Kernberge gefahren und habe immer Freude an der Arbeit in Jena gehabt. Und natürlich hätte ich gern meinen Vertrag erfüllt. Aber ich muss die Entscheidung des Clubs akzeptieren", erklärte Klingbeil, der von 2015 bis 2017 selbst für Carl Zeiss aktiv war, in der Vereinsmitteilung.

14 Punkten Rückstand auf den Tabellenführer

In 42 Spielen seit seinem Amtsantritt kam Klingbeil auf einen Punkteschnitt von 1,79 Punkten. Er führte Jena in der Saison 2022/23 noch auf den zweiten Platz und verteidigte erfolgreich den Thüringenpokal. In der laufenden Spielzeit steht der FCC nach 17 absolvierten Spielen mit 23 Zählern auf Rang acht. Der Rückstand auf Spitzenreiter Greifswald beträgt dabei schon 14 Punkte.

red/pm