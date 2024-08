Schwimmen | Sachsen-Anhalt Olympiasieger Märtens: Magdeburg braucht Schwimmzentrum Stand: 02.08.2024 16:40 Uhr

Seit einigen Monaten wird über den Bau eines Schwimmzentrums in Magdeburg diskutiert. Olympiasieger Lukas Märtens ist ein Befürworter der Pläne in seiner Heimatstadt.

Der aus Magdeburg stammende Olympiasieger Lukas Märtens hofft auf ein neues Schwimmzentrum in seiner Heimatstadt. "Wir brauchen auch ein bisschen mehr Platz. Vielleicht, dass die Öffentlichkeit nicht rein kommt, dass wir die Halle vielleicht nur für uns haben", sagte der 22-Jährige dem MDR. Märtens hat bei den Beckenrennen der Sommerspiele in Paris die Goldmedaille über 400 Meter Freistil gewonnen.

Zieschang: "Echter Mehrwert"

In der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt soll das erste Schwimmzentrum in Deutschland für alle Kaderathleten des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) entstehen. Es soll auch ein zentraler Anlaufpunkt für alle Leistungssportlerinnen und Leistungssportler sein – etwa für Lehrgänge und Trainingslager. Wie an anderen Bundesstützpunkten müssen sich auch die Athletinnen und Athleten in Magdeburg die Schwimmhallen bislang mit der Öffentlichkeit teilen. Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) hatte das Zentrum gegenüber der Deutschen Presse-Agentur als "echten Mehrwert für den Schwimmsport in Deutschland" bezeichnet.

Märtens sieht sich als Vorbild

Sein Erfolg bei den Sommerspielen in Paris sei auch für junge Schwimmerinnen und Schwimmer wichtig, so Märtens. "Ich denke, der Nachwuchs hat auch ganz genau beobachtet, was bei den Spielen abging, und ich bin, denke ich auch, für viele jetzt mittlerweile ein Vorbild." Eine neue Schwimmhalle sei "ein weiterer Schritt in der Entwicklung", so der Magdeburger. Der Landtag von Sachsen-Anhalt hatte dem Vorhaben zum Bau des Zentrums im März 2023 einstimmig zugestimmt.

Schwimmer und Schwimmerinnen des Bundesstützpunktes Magdeburg haben in den vergangenen fünf Jahren mehr als 25 Medaillen bei Olympischen Spielen sowie Welt- und Europameisterschaften gewonnen. Zum Team gehören neben Märtens unter anderem Olympiasieger Florian Wellbrock sowie Isabel Gose, die in dieser Woche in Paris eine Bronze-Medaille gewonnen hat. Zudem ist Langstrecken-Bundestrainer Bernd Berkhahn in Magdeburg stationiert.

dpa