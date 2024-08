EM-Star bleibt RB Leipzig einigt sich mit PSG auf weitere Xavi-Leihe Stand: 05.08.2024 11:08 Uhr

Was Trainer Marco Rose in der letzten Woche bereits angedeutet hatte, ist nun offiziell: Der niederländische Jungstar Xavi Simons bleibt RB Leipzig auch in der neuen Saison erhalten. Der Bundesligist verlängert die Leihe mit Xavis Stammklub Paris Saint-Germain.

Xavi Simons wird sich auch in der anstehenden Bundesligasaison das Trikot von RB Leipzig überstreifen. Das bestätigte der Klub vom Cottaweg am Montagvormittag (5. August). Der 21-jährige Offensivkünstler wird für ein weiteres Jahr vom französischen Meister Paris Saint-Germain ausgeliehen, wo Simons einen Vertrag bis 2027 besitzt. Bereits tags zuvor hatte es übereinstimmende Medienberichte (u.a. kicker) über die Verlängerung gegeben. Auch die neue Vereinbarung soll demnach keine Kaufoption für RB enthalten.

Korb für Eberl und den FC Bayern

Dem Vernehmen nach hätte allen voran auch der FC Bayern München in Person von Ex-RB-Sportchef Max Eberl den niederländischen Nationalspieler gern an die Isar gelockt, sich dabei aber einen Korb geholt. Die Genugtuung beim Champions-League-Teilnehmer aus der sächsischen Messestadt ist wenig verwunderlich groß. Bereits vor wenigen Tagen unterstrich Cheftrainer Marco Rose: "Ich freue mich sehr, dass Xavi, wie es aussieht, für sich entschieden hat, sein gutes Jahr in Leipzig nochmal mitzunehmen in seine Entwicklung – und bei uns Führungsspieler zu werden, Verantwortung zu übernehmen, um dann irgendwann, vielleicht nächstes Jahr, den nächsten Schritt zu gehen."

Xavis Traumtor im EM-Halbfinale gegen England sollte nicht für den Gang ins Endspiel reichen.

Der hochbegabte Simons begeisterte in seinem ersten Leipziger Jahr – und bei weitem nicht nur aufgrund 25 Scorerpunkten (15 Tore, zehn Assists) in 43 Pflichtspielen. Bei der zurückliegenden Europameisterschaft in Deutschland gehörte Xavi zu den auffälligsten Oranje-Akteuren, sein Traumtor zum zwischenzeitlichen 1:0 im Halbfinale gegen England sollte jedoch nicht für den Einzug ins Endspiel reichen.



"Xavi und RB Leipzig – das hat einfach von Anfang an gepasst. Er hat sich hier schnell zu einem Leistungsträger und einem der besten Spieler der Bundesliga entwickelt. Xavi hat in vielen Partien und nicht zuletzt bei der Euro 2024 gezeigt, dass er ein Unterschiedsspieler ist", wurde der neue RB-Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer in der Klubmitteilung zitiert.

PSG gastiert zur RB-Generalprobe

Mittlerweile hat Simons den Urlaub beendet und schlägt am Montag zum Medizincheck wieder in Leipzig auf, das erste Training mit der Mannschaft folgt am Dienstag (6. August). Die RB-Teamkollegen weilten zuletzt im achttägigen Trainingslager in den USA, wo das Rose-Team unter anderem zwei Testspiele gegen Klubs aus der englischen Premier League absolvierte.



Dem 2:0-Erfolg über Aston Villa folgte eine 0:3-Niederlage gegen die Wolverhampton Wanderers. Am kommenden Samstag (10. August) steht die Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal bei Rot-Weiss Essen an. Dabei gastiert Xavis Stammklub PSG in der Redbull-Arena – allerdings ohne den zu Real Madrid abgewanderten Superstar Kylian Mbappé.

SpiO/dpa/pm