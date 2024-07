Fußball | Bundesliga Österreichische Torfrau wechselt zum FC Carl Zeiss Jena Stand: 06.07.2024 12:57 Uhr

Bevor es für die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena in die Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison geht, wurde eine spannende Torhüterin verpflichtet. Die bringt trotz ihres jungen Alters bereits einige Erfahrung mit.

Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena verstärken sich mit einer jungen Österreicherin. Wie der Bundesligist bekanntgab, wird Mariella El-Sherif die Position zwischen den Pfosten bei den Thüringerinnen einnehmen. Die 19-Jährige wechselt von Sturm Graz ins Paradies, bringt trotz ihres jungen Alters die Erfahrung aus 60 Spielen in der österreichischen Bundesliga mit. Zudem stand El-Sherif 20 Mal im Tor der U-Nationalmannschaften.

Freude in Jena über Torfrau der Saison 2023/24

"Wir freuen uns sehr, mit Mariella eine Torhüterin verpflichten zu können, die trotz ihres jungen Alters schon viel Erfahrung auf nationaler und internationaler Ebene mitbringt und den Konkurrenzkampf im Tor verstärken wird”, erklärte Isabell Knipp, Verantwortliche für den Frauenfußball beim FC Carl Zeiss Jena.



Neun Jahre hatte El Sherif im Tor von Graz gestanden, wurde zuletzt zur Torfrau der Saison 2023/24 gewählt. Und wurde dort nur mit einem weinenden Auge abgegeben. "Natürlich ist es für uns ein Verlust, die Torfrau der Saison zu verlieren, aber es ist für sie der richtige Zeitpunkt den nächsten Karriereschritt zu machen und diese Chance wollen wir ihr nicht verwehren", so der Sportliche Leiter von Sturm Graz, Michael Erlitz.

Vier Testspiele geplant

Am kommenden Montag (08. Juli 2024) starten die Fußballerinnen des FCC mit El-Sherif in die Saisonvorbereitung. Bisher sind vier Testspiele und ein Trainingslager geplant. Am 20. Juli empfängt der FCC den VfL Wolfsburg. Am 4. August geht es gegen den Hamburger SV, am 10. August gegen den 1. FC Nürnberg. Für den 17. August ist ein Test gegen Eintracht Frankfurt II angesetzt.

SpiO/pm