Fußball | Regionalliga Ömer Uzun geht künftig für Rot-Weiß Erfurt auf Torejagd Stand: 28.05.2024 11:55 Uhr

Schnell soll er sein und Torgefahr ausstrahlen. Der FC Rot-Weiß Erfurt ist auf seiner Suche nach einem Stürmer fündig geworden und hat Ömer Uzun aus Ahlen an den Steigerwald gelotst.

Nach dem großen Aderlass bei Rot-Weiß Erfurt, versuchen die Thüringer, einen wettbewerbsfähigen Kader für die neue Saison aufzubauen. So sind die Rot-Weißen für den Sturmbereich fündig geworden und haben nach der Verpflichtung von Andy Trübenbach (kam vom ZFC Meuselwitz) am Dienstag (28. Mai) Mittelstürmer Ömer Uzun einen Zweijahresvertrag gegeben.

Uzun: "Ich bin motiviert"

Aufgrund des Abstiegs von Rot-Weiß Ahlen in die Oberliga konnte der Deutsch-Türke ablösefrei an den Steigerwald wechseln. In der Regionalliga West war er einer der Lichtblicke im Team der Westfalen, erzielte zehn Tore in 26 Spielen. Über seine bevorstehende Aufgabe in der Thüringer Landeshauptstadt sagte er: "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei Rot-Weiß Erfurt. Der Verein hat eine beeindruckende Geschichte und leidenschaftliche Fans. Ich bin motiviert, mein Bestes zu geben und gemeinsam mit dem Team erfolgreich zu sein."

Sportdirektor Gerber: "Adäquater Ersatz für das Sturmzentrum"

Auch RWE-Sportdirektor Franz Gerber ist froh über den Neuzugang: "Wir sind sehr erfreut, dass es uns gelungen ist, Ömer aus der Regionalliga West in den Nordosten zu lotsen. Mit dieser Verpflichtung haben wir es geschafft, einen adäquaten Ersatz für das Sturmzentrum zu finden."

spio/pm