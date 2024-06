Basketball | Champions League Niners Chemnitz ziehen "attraktive Gegner" in der Gruppenphase Stand: 26.06.2024 14:00 Uhr

Gespannte Blicke der Niners Chemnitz nach Genf, wo am Mittwoch die Gruppenphase der Champions League ausgelost wurde. Die Pastore-Schützlinge müssen sich mit Teams aus Italien, Spanien und einem Qualifikanten auseinandersetzen.

Den FIBA Europe Cup Pokal haben die Niners Chemnitz schon gewonnen, in dieser Saison geht’s noch eine Stufe höher. Das Team von Chefcoach Rodrigo Pastore stellt sich erstmals in der Champions League der internationalen Konkurrenz.

Am Mittwoch (26. Juni 2024) wurden in Genf die Gruppen in der Königsklasse ausgelost. Die Niners treffen in Gruppe G auf den italienischen Verein Bertram Derthona Tortona, Baxi Manresa aus Spanien und einen Qualifikanten, der im Vorfeld noch ausgespielt wird. Die erste Champions-League-Partie für die Chemnitzer startet am 1./2. Oktober dieses Jahres. Der genaue Spielplan wird in der kommenden Woche veröffentlicht.

"Attraktive Gruppe" für die Niners

"Es ist eine attraktive Gruppe, aber ich glaube, es geht auch einfacher", sagte Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold nach der Auslosung im Gespräch mit SPORT IM OSTEN. Das Traditionsteam aus Manresa stand bereits in der Vergangenheit im Final Four. "Ein stark, erfahrener Gegner", warnte Herhold.

Das gilt auch für den zweiten bereits bekannten Gegner, Bertram Derthona Tortona, das mit Tommy Kuhse bereits einen hochkarätigen Neuzugang an Land gezogen hat. Der US-Amerikaner war in der vergangenen Saison bei Rasta Vechta aktiv und zeigte im Playoff-Viertelfinale gegen die Niners seine Qualitäten.

Herhold: "Wir gehen mit Ambitionen in den Wettbewerb"

Verstecken müsse man sich laut Herhold dennoch nicht. "Die Champions League soll unser Wohnzimmer werden. Wir gehen mit Ambitionen in den Wettbewerb. Das Ziel wird die Top vier, aber es wird sehr schwer."

Die Niners hatten sich als Tabellendritter der abgelaufenen Bundesligasaison erstmals für die Champions League qualifiziert. Schon vor zwei Jahren hatten die Sachsen bereits an der Qualifikation für die Champions League teilgenommen, waren aber knapp am türkischen Team Tofas Bursa gescheitert.

Kein deutsch-deutsches Duell möglich

Insgesamt waren 28 Mannschaften in vier Lostöpfen verteilt. Weitere noch nicht genannte Teams, die in einer komplizierten Qualifikationsrunde (Champions Path) ermittelt werden, befanden sich in Topf vier. Die Chemnitzer wurden aus Topf drei gezogen und konnten in ihrer Gruppe nicht einem anderen deutschen Team zugelost werden. Das war von vornherein klar. Das Final Four findet dann im Mai 2025 statt.

Die Gegner der Niners im Check

Nach einer wechselvollen Geschichte mit vielen Auf- und Abstiegen gelang Bertram Derthona Tortona 2021 endgültig der Aufstieg in die höchste italienische Spielklasse, die Serie A. In der abgelaufenen Saison belegte der Klub aus Tortona den achten Tabellenplatz, musste sich dann aber im Playoff-Viertelfinale in der Best-of-five-Serie Virtus Bologna mit 2:3 geschlagen geben.

Der spanische Vertreter Baxi Manresa spielt in der dementsprechend höchsten Liga des Landes, der Liga ACB. Die Katalanen wurden 1996 spanischer Pokalsieger, 1998 holten sie die Meisterschaft. Letzte Spielzeit schaffte es die Mannschaft bis in die Playoffs, wo dann im Viertelfinale gegen Unicaja Malaga Schluss war.

Die Gruppen in der Übersicht:

Gruppe A: Würzburg, Nanterre 92, Igokea M:Tel, H. Holon

Gruppe B: King Szczecin, Oostende, Unicaja, Qualifikant

Gruppe C: Kolossos, Saint-Quentin, Karsiyaka, Tenerife

Gruppe D: Rasta Vechta, Promitheas, Galatasaray, Qualifikant

Gruppe E: Ramat-Gan, VEF Riga, AEK Betsson, Qualifikant

Gruppe F: WKS Slask, Reggio Emilia, Falco Szomb., Rytas Vilnius

Gruppe G: Niners Chemnitz, Bertram Derthona Tortona, Baxi Manresa, Qualifikant

Gruppe H: FMP Soccerbet, Manisa BBSK, Persteri, Ucam Murcia

jmd