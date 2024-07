Basketball | BBL Niners Chemnitz verpflichten finnischen Nationalspieler Nkamhoua Stand: 03.07.2024 16:44 Uhr

Noch nie trug ein Finne das Jersey der Niners Chemnitz. Das wird sich in der kommenden Saison ändern: Mit Olivier Nkamhoua stößt ein flexibler Powerforward zum Europapokalsieger.

Nächster Neuzugang bei den Niners Chemnitz. Wie der Basketball-Bundesligist am Mittwoch (3. Juli 2024) mitteilte, wechselt der finnische Nationalspieler Olivier Nkamhoua nach Sachsen. Der 24-Jährige spielte bislang an den Universitäten von Michigan sowie Tennessee in der höchsten amerikanischen College-Liga. Dort bestritt er zwischen 2019 und 2024 insgesamt 138 Pflichtspiele.

Mit seinen 2,03 Meter ist er vor allem für die Position des Powerforwards vorgesehen, kann aber auch als Center aushelfen. Niners-Headcoach Rodrigo Pastore erklärte: "Olivier ist ein sehr athletischer Spieler, der offensiv vor allem in Korbnähe viel Gefahr ausstrahlt, aber auch von draußen treffen kann."

Erste Profistation für Nkamhoua

Für Nkamhoua werden die Niners die erste Profistation seiner Karriere. Dass Chemnitz ein gutes Pflaster für aufstrebende Talente ist, zeigte schon die Beispiele Aher Uguak und Isiaha Mike, die sich beide nach ihrer Studienzeit prompt etablieren konnten. "Wir sehen in Olivier viel Potenzial und sind überzeugt, dass er den Sprung in die BBL schaffen sowie über die Saison hinweg eine gute Rolle in unserem Team einnehmen kann", sagte Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold.

SpiO/pm