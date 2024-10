Basketball | Bundesliga Niners Chemnitz: Shooting Guard Johnson schon wieder weg Stand: 23.10.2024 15:58 Uhr

Erst im Sommer war Shooting Guard Jaron Johnson zu Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz gewechselt - nun verabschiedet sich der Amerikaner schon wieder aus Sachsen.

Das war ein kurzes Intermezzo: Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz trennt sich von Shooting Guard Jaron Johnson. Wie der Verein am Mittwoch (23. Oktober) bekanntgab, sei der eigentlich noch bis Jahresende laufende Vertrag in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst worden.

Wechsel nach Italien

Der 1,98 Meter große US-Amerikaner war im Sommer vom türkischen Erstligisten Cagdas Bodrum nach Sachsen gewechselt, konnte aber die Vereinsführung des aktuell Elften der Basketball-Bundesliga in den bisherigen Spielen nur bedingt überzeugen. Einen neuen Verein hat Johnson schon gefunden. Er läuft mit sofortiger Wirkung für den italienischen Serie-A-Club Pallacanestro Varese auf.

Jaron Johnson überzeugte in der Vorbereitung, kam in der Liga aber nicht wie gewünscht zum Zug.

Der Start war verheißungsvoll

In der Saisonvorbereitung erschien Johnson zunächst die erhoffte Verstärkung zu sein und legte in vier Testpartien durchschnittlich 16,8 Punkte, 2,3 Rebounds sowie 1,8 Assists auf und versenkte pro Begegnung vier Dreier mit einer bärenstarken Quote von 63 Prozent. An diese verheißungsvollen Leistungen konnte der US-Amerikaner in den Pflichtspielen nicht ganz anzuknüpfen, kam bei fünf Einsätzen im Schnitt auf 11,0 Punkte.

Johnson zuletzt nicht mehr im Kader

Nach der Verpflichtung von Victor Bailey rückte Johnson zunehmend ins zweite Glied und wurde für die jüngsten Partien gegen Lissabon und in Berlin, welche Chemnitz beide gewann, nicht mehr in den Spieltagskader berufen.

SpiO/dpa/pm