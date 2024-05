Basketball | Bundesliga Niners Chemnitz: Rodrigo Pastore ist BBL-Trainer des Jahres Stand: 08.05.2024 15:11 Uhr

Ehre, wem Ehre gebührt: Rodrigo Pastore hat aus den Niners Chemnitz einen Europapokal-Sieger geformt Dafür, und für die Leistungen in der Bundesliga in dieser Saison, wurde er nun zum Trainer des Jahres gekürt.

Rodrigo Pastore hat die Niners Chemnitz zum Europapokalsieg geführt, jetzt wurde der Argentinier in der Basketball Bundesliga (BBL) als Trainer des Jahres ausgezeichnet.

Der 51-Jährige erhielt bei der Wahl unter den Kapitänen und Assistenztrainern der 18 Klubs sowie ausgewählten Medienvertretern 67 Prozent der Stimmen und setzte sich klar vor Sasa Filipovski (Würzburg Baskets/26 Prozent) und Ty Harrelson (Rasta Vechta/7) durch. Das teilte die BBL am Mittwoch (8. Mai 2024) mit.

Lauf in der Liga und in Europa

Pastore war 2015 zu den Sachsen gekommen und führte sie 2020 in die Bundesliga. Dort konnten sich die Niners sehr schnell etablieren und auch die arrivierten Mannschaften ärgern. In dieser Spielzeit spielt das Pastore-Team groß auf, führte im Dezember nach wettbewerbsübergreifend 16 Pflichtspiel-Siegen in Folge die BBL-Tabelle an. Dazu kam der grandiose Lauf in Europa, der mit dem Erfolg im Rückspielkrimi in Istanbul gekrönt wurde.

Als Belohnung wurden die Niners von mehreren Tausend Fans am Chemnitzer Rathaus gefeiert. In der Liga will Chemnitz in den letzten beiden Spielen mindestens noch den vierten Platz sichern, um so in der ersten Playoff-Runde Heimrecht zu haben.

spio/sid