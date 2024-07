Basketball | BBL Niners Chemnitz bestätigen Abschied von Dreierspezialist van Beck Stand: 04.07.2024 19:47 Uhr

Mit seinen Distanzwürfen brachte er die Halle regelmäßig zum Kochen, nun verlässt Wes van Beck die Niners Chemnitz - und das als Rekordhalter.

Erfolg weckt Begehrlichkeiten. Das bekommen auch die Niners Chemnitz nach ihrer herausragenden Saison inklusive Europapokaltitel zu spüren. Nach Kevin Yebo, Kaza Kajami-Keane, Dominic Lockhart, Ousman Krubally und Tylor Ongwae verlässt mit Wes van Beck ein weiterer Stammspieler den Verein, wie die Sachsen am Donnerstag (4. Juli 2024) mitteilten. Dass die Zeichen auf Abschied stehen, stand schon seit geraumer Zeit fest.

Dauerbrenner mit starker Quote

Der 28-jährige US-Amerikaner hatte sich den Niners im vergangenen Sommer angeschlossen und bestach als Dauerbrenner in insgesamt 62 Pflichtspielen vor allem durch seine Dreierquote von 43,2 Prozent. Insgesamt erzielte der Texaner 880 Punkte, so viele waren zuvor noch keinem Chemnitzer Spieler in einer Saison gelungen.

Mit seinen erfolgreichen Distanzwürfen bescherte Wes van Beck den einen oder anderen Sieg in der vergangenen Saison.

"Er hatte zweifellos einen großen Anteil an all unseren Erfolgen in der letzten Saison und wird nicht leicht zu ersetzen sein", betonte Niners-Geschäftsführer Steffen Herhold die Bedeutung des vielseitigen Shooting-Guards. Nicht umsonst trudelten eine "Vielzahl lukrativer Angebote namhafter Clubs" für van Beck ein, bei denen die Niners finanziell nicht mithalten konnten. Nun zieht es ihn vom kommenden Champions-League-Teilnehmer Chemnitz nach Südeuropa. Wohin genau, das steht noch nicht fest.

Niners kündigen weitere Neuzugänge an

Dem nunmehr sechsten Abgang der bisherigen Stammrotation der vergangenen Saison stehen aktuell vier Neuzugänge gegenüber. Neben Routinier Eddy Edigin ruhen die Hoffnungen vor allem auf den Talenten Nicholas Tischler und Roman Bedime. Drei weitere Leistungsträger sollen im Laufe der nächsten Wochen verpflichtet werden, darunter voraussichtlich zwei Guards und ein weiterer Perspektivspieler für den Flügel.

