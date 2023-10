Basketball | BBL Niners Chemnitz bauen Serie aus – MBC weiter punktlos vor dem Ostduell Stand: 22.10.2023 18:07 Uhr

Eine knappe Woche vor dem prestigeträchtigen BBL-Ostduell haben die Niners Chemnitz ihre Erfolgsserie ausgebaut. Derweil muss der Syntainics MBC aus Weißenfels weiter auf den Befreiungsschlag warten. "Sport im Osten" überträgt das mit Spannung erwartete direkte Aufeinandertreffen nächsten Samstag live im MDR FERNSEHEN und Stream.

Power Forward Kevin Yebo (li.) hatte mit 16 Punkten und 10 Rebounds maßgeblichen Anteil am Chemnitzer Erfolg über Göttingen.

Es läuft weiter wie geschmiert für die Niners Chemnitz. Nach souveränem Einzug ins Pokal-Viertelfinale und dem unter der Woche gefolgten Gala zum Auftakt des Fiba Europe Cups legte die Mannschaft von Cheftrainer Rodrigo Pastore am Sonntagnachmittag (22. Oktober) auch in der Bundesliga nach. Das letztendlich deutliche 78:62 (37:28) über BG Göttingen bedeutete den dritten BBL-Sieg in Serie.

Niners-Defensive zieht Göttingen den Zahn

Den größten Anteil am Erfolg hatten Jonas Richter (17 Punkte/4 Rebounds/3 Assists), Kevin Yebo (16 Pkt/10 Rebounds), Jeff Garrett (14 Pkt./10 Rebounds) und Wesley van Beck (12 Pkt.). Für die Niedersachsen konnten nur Deondre Burns (13) und Fedor Zugic (12) zweistellig punkten. Die Anfangsphase verlief völlig ausgeglichen. Dann setzten sich die Hausherren nach dem 17:17 (10.) mit einem 8:0-Lauf auf 25:17 (12.) ab und bauten den Vorsprung bis zur Pause noch leicht aus.

Ostduell am Samstag live im MDR

Den besseren Start in die zweite Halbzeit erwischten die Gäste, die den Rückstand bis zur 27. Minute auf 45:44 verkürzten. Die Chemnitzer fanden jedoch ihren Rhythmus in der Offensive wieder, zogen auf 53:45 (29.) davon und bauten dank eines furiosen Endspurts ihre Führung bis zur 36. Minute auf 73:52 aus. Göttingen verzweifelte mit zunehmender Spieldauer an der starken Verteidigung der Hausherren aus Sachsen.

Aller Einsatz reichte nicht: Ralph Hounnou (mi.), John Bryant (re.) und Co. zogen gegen Bamberg den Kürzeren.

Weißenfels kommt spät heran, aber Bamberg rettet Sieg

Der Syntainics MBC aus Weißenfels hingegen blieb auch im vierten Saisonspiel ohne Erfolgserlebnis. Die Wölfe verloren vor 2.100 Zuschauern daheim das Kellerduell gegen den einstigen Serienmeister Baskets Bamberg mit 86:94 (43:58). Für die Weißenfelser erzielten Kostja Mushidi (20), Chris-Ebou Ndow (15), Martin Breunig (13), Charles Callison (12), Johnathan Stove und Diante Baldwin (je 10) die meisten Punkte. Es reichte jedoch nicht, um den Sturz ans Tabellenende zu verhindern.



Das MBC-Team von Coach Predrag Krunic startete furios und führte nach drei Minuten mit 11:3. Bis zum 22:15 (8.) bestimmten die Gastgeber die Szenerie, ehe Bamberg mit einem 10:0-Lauf auf 22:25 noch im ersten Viertel die Partie drehte und danach den Ton angab. Die Oberfranken zogen über 39:27 (14.) bis zur 24. Minute auf 65:45 davon. Die Hausherren kämpften sich bis fünf Minuten vor dem Ende noch einmal auf 72:77 heran, konnten die Partie aber nicht mehr drehen. Weißenfels hatte unter den Brettern den entscheidenden Nachteil (30:44 Rebounds), gestattete dem Gegner 19 Offensiv-Rebounds. Bambergs bester Werfer war Zach Copeland (20 Punkte).

Am kommenden Samstag (28. Oktober) kommt es dann zum direkten Aufeinandertreffen zwischen den Niners und dem MBC. Sport im Osten überträgt das Ostduell aus der Chemnitzer Messehalle ab 16 Uhr live im MDR FERNSEHEN und im Livestream in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de.

red/dpa