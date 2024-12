Fußball | Regionalliga Niederlage in Babelsberg - Chemie Leipzigs Abwärtstrend geht weiter Stand: 08.12.2024 15:07 Uhr

Die Spieler der BSG Chemie Leipzig hatten nach der deftigen 0:5-Pleite in Jena Besserung gelobt, fingen sich aber beim SV Babelsberg die nächste Niederlage ein. Die dritte in Folge. Zumindest gelang bei effizienten Potsdamern der Ehrentreffer zum 1:3.

Chemie-Trainer Miroslav Jagatic nahm im Vergleich zum ernüchternden 0:5 in Jena drei Veränderungen in der Startelf vor. Für Marcel Kohn und Stanley Ratifo (beide auf der Bank) und Florian Brügmann, der nicht mit angereist war, starteten Manuel Wajer, Fabian Rüth sowie Janik Mäder (Rotsperre abgesessen).

Chemie hält mit, Babelsberg effizient

Man merkte den Chemikern an, dass sie die bittere 0:5-Pleite in Jena mit einer guten Leistung ad acta legen wollten. Die Einstellung der Mannschaft stimmte. Die Chemiker verteidigten robust und starteten einige sehenswerte Vorstöße, die aber nicht zum Erfolg führten. Die Babelsberger dagegen, die auf ihren Goalgetter Daniel Frahn (11 Tore) verzichten mussten, waren durchaus bissig und erarbeiteten sich gute Möglichkeiten. In der 13. Minute musste Chemie-Keeper Benjamin Bellot bei einem Postelt-Schuss höllisch aufpassen und verhinderte den Rückstand.

In der Folge drehten die Filmstädter weiter auf und erarbeiteten sich etliche hochkarätige Chancen, doch Chemie hielt dem Druck stand. Zumindest bis zur 37. Minute. Mike Bachmann gewann das Duell gegen BSG-Innenverteidiger Julian Weigel. Seine Eingabe erreicht Luca Dahlke, der problemlos zur SVB-Führung einnetzte. Mit 0:1 aus Chemie-Sicht ging es in die Kabinen.

Wenigstens noch der chemische Ehrentreffer

Nach dem Pausentee wollten die Chemiker den Rückstand schnellstens korrigieren, doch die Hausherren machten ihnen in der 49. Minute einen dicken Strich durch die Rechnung. Bachmann behauptete sich im Laufduell gegen Weigel und schob den Ball an Chemie-Torhüter Bellot vorbei zum 2:0 in die Maschen.

Jetzt war guter Rat teuer für die Leutzscher, die sich nach 67 Minuten gar noch das 0:3 einfingen. Samir Werbelow hatte von der Strafraumgrenze abgezogen und das Leder ins lange Eck gezirkelt. Zumindest Janik Mäder konnte zehn Minuten später mit dem Ehrentreffer zum 1:3 noch etwas Ergebniskosmetik für die Grün-Weißen betreiben.

