Fußball | 2. Bundesliga Nächster Matchball für den 1. FC Magdeburg gegen Greuther Fürth Stand: 09.05.2024 10:32 Uhr

Noch muss der 1. FC Magdeburg etwas um ein weiteres Jahr in der 2. Bundesliga zittern. Am Wochenende gibt es aber die nächsten Chancen auf den vorzeitigen Klassenerhalt. Entweder wird mit den Fans gefeiert oder auf dem Sofa. Läuft alles gegen den FCM verschiebt sich die Entscheidung auf den letzten Spieltag.

Die Ausgangslage für den 1. FC Magdeburg vor dem Duell mit Greuther Fürth am Freitagabend (18:30 Uhr im Liveticker und Audiostream) ist klar: Ein Sieg und der FCM kann endlich mögliche Planungen für die 3. Liga in den Papierkorb verfrachten. Denn mit dann 40 Punkten kann der FCM nicht mehr auf einen der letzten drei Plätze rutschen. Bei einem Remis oder einer Niederlage müssten die Sachsen-Anhalter bis mindestens Sonntag warten, sollten Rostock und Wehen Wiesbaden jeweils nicht gewinnen, wäre der Klassenerhalt zumindest auf der Couch vollbracht.

26.000 Fans und eine Choreo

Lieber aber will man mit den voraussichtlich über 26.000 Zuschauern im eigenen Stadion feiern. Denn die Anhänger haben sich im Vorfeld etwas ausgedacht und wollen vor der Partie eine spezielle Choreographie präsentieren. Diese wird aller Voraussicht nach mit dem 50. Jubiläum des Europapokal-Triumphes in Verbindung stehen.

Doch da ist mit Fürth ja auch noch ein Gegner, und der hat zuletzt für Aufsehen gesorgt. "Die letzten beiden Partien waren sehr torreich. Es ist eine Mannschaft, die mit einem hohen Angriffs-Pressing versucht, den Gegner unter Druck zu setzen", erklärte Titz mit Blick auf die kommende Aufgabe. Die "Kleeblätter" hatten 5:3 in Wehen gewonnen und auch gegen Braunschweig gab es insgesamt sechs Tore (3:3).

Titz verspricht "interessante Partie"

Sollte das Zorniger-Team, das in der Tabelle weder oben angreifen kann noch nach unten schauen muss, mit der gleichen "Marschroute" wie in den letzten Wochen auch in Magdeburg auftreten, erwartet Titz auch für seine Elf mehr Räume: "Dann könnte das eine interessante Partie werden."

Der FCM-Coach bescheinigte dem kommenden Gegner "viele interessante und junge Spieler in seinen Reihen", die es gilt im Zaum zu halten. "Wir müssen es schaffen, ihre schnellen Spieler zu halten und hinten sicher stehen." So würden sich im Laufe des Spiels auch immer wieder eigene Chancen ergeben. Die müssten dann aber auch konsequent genutzt werden, daran haperte es zuletzt immer mal wieder bei den Abschlüssen der Blau-Weißen. In den letzten beiden Partien gegen Kaiserslautern (1:4) und Osnabrück (1:1) gelang jeweils nur ein Treffer.

Personal: Schuler mit Trainingspause, die Langzeitverletzten fehlen

Was das Personal betrifft, gibt es keine Neuigkeiten. Die Dauerverletzten Luc Casteignos, Jean Hugonet und Mohammed El Hankouri werden gegen Fürth weiter fehlen. Luca Schuler hatte das Mittwochstraining nach ein paar Muskelbeschwerden aus der intensiven Einheit des Vortages nicht mitgemacht. Für den Freitag sollte es aber reichen.

rac