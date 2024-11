Handball | Bundesliga Nach Weber-Verletzung: SC Magdeburg mit Zittersieg gegen Lemgo Stand: 03.11.2024 20:05 Uhr

Ende gut, alles gut. Nicht ganz. Der SC Magedurg hat mit einem starken Finish das Topspiel gegen den TBV Lemgo mit 30:27 gewonnen. Der Wermutstropfen: Magdeburgs bester Werfer Philipp Weber musste wegen einer Verletzung vorzeitig vom Parkett.

Titelverteidiger SC Magdeburg bleibt in der Handball-Bundesliga an Spitzenreiter MT Melsungen dran. Gegen den TBV Lemgo Lippe gewann der SCM vor 6.600 Zuschauern mit 30:27 (15:12) und rangiert mit 14:2 Punkten weiter auf Rang drei.

Drei-Tore-Vorsprung zur Pause

Sowohl Omar Ingi Magnusson als auch Gisli Kristjansson, die in der Champions League am Donnerstag verletzt ausgeschieden waren, standen im Kader des SCM, Linksaußen Matthias Musche fehlte allerdings weiterhin. Magdeburg begann besonders in der Abwehr konzentriert, spielte sich schnell ein kleines Polster heraus (5:2/9.). Die Gäste blieben allerdings am SCM dran, drehten die Partie in Unterzahl und gingen in der 17. Minute erstmals mit 8:7 in Führung. Magdeburg antwortete mit einem 4:0-Lauf und brachte einen Drei-Tore-Vorsprung in die Pause.

Weber verletzt vom Parkett

Nach dem Seitenwechsel bauten die Grün-Roten die Führung allmählich aus (20:14/38.). Dabei konnten sich die Elbestädter auf die Paraden von Sergey Hernandez verlassen, während vorn im Positionsangriff gute Lösungen gelangen. Der TBV brachte den siebten Feldspieler und verkürzte wieder auf drei Tore. Als der bis dahin überragende Philipp Weber mit Oberschenkelproblemen ausschied (48.), kam ein Bruch ins Spiel der Gastgeber.

SCM behält im Finish die Nerven

Lemgo arbeitet sich immer weiter heran und Samuel Zehnder gelang per verwandelten Siebenmeter der Anschluss zum 27:28 (60.). In der heißen Schlussphase behielt jedoch die Mannschaft von Bennet Wiegert die Nerven, mit einem Treffer ins leere Tor machte Hernandez alles klar. Trotz seiner Auswechslung war Weber bester SCM-Werfer mit neun Toren, für Lemgo traf Samuel Zehnder am meisten (9).

jmd/dpa