Fußball | 3. Liga Nach Vertragsquflösung bei Dynamo Dresden - Jan Shcherbakovski fest zu Energie Cottbus Stand: 13.07.2024 12:33 Uhr

Beim dritten Mal wurde es eine feste Beziehung! Jan Shcherbakovski war schon zweimal von Dynamo Dresden nach Cottbus ausgeliehen. Jetzt verpflichteten die Lausitzer den Mittelfeldmann fest.

Jan Shcherbakovski ist endgültig in der Lausitz angekommen. Wie Energie Cottbus am Samstag (13. Juli 2024) meldete, wird der 23-jährige Mittelfeldspieler in der kommenden Drittligasaison für den Aufsteiger spielen. Shcherbakovski war bereits zwei Mal in den letzten Spielzeiten für je ein halbes Jahr von Dynamo Dresden nach Cottbus ausgeliehen. Jetzt unterschrieb er einen Vertrag.

Wollitz: "Sind überzeugt, dass Jan noch weit mehr drauf hat"

„Er hat uns immer wieder deutlich gemacht, dass er für Energie Cottbus spielen möchte und für unsere Mannschaft brennt. Das konnte man in der Rückrunde auch sehr gut sehen. Wir sind davon überzeugt, dass Jan noch weit mehr draufhat und unserer Mannschaft bei den anstehenden Herausforderungen in der 3. Liga helfen kann“, erklärte ein zufriedener Energie-Coach Claus-Dieter Wollitz. Dass der eigentlich bis 2025 laufende Vertrag bei der SGD aufgelöst wurde, sei den Cottbusern zusätzlich entgegengekommen, da man so keine Ablösesumme zahlen musste. Bereits in den vergangenen Tagen hatte Shcherbakovski mit der Mannschaft trainiert.

Jan Shcherbakovski kam bei Dynamo Dresden nie richtig an.

Der 23-Jährige hatte bereits für den Halleschen FC 52 Partien in der 3. Liga absolvierte, wechselte dann mit dieser Empfehlung 2022 nach Dresden, wo er aber so richtig ankam. So kam es 2023 und 2024 zu den Leihgeschäften mit Energie. Jetzt trifft der gebürtige Weißrusse in der neuen Saison im Trikot der Cottbuser auf seinen alten Arbeitgeber aus der sächsischen Landeshauptstadt.

SpiO/pm