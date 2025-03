Fußball | WM-Qualifikation Nach Sieg gegen Italien - DFB-Team spielt in Leipzig gegen die Slowakei Stand: 24.03.2025 11:16 Uhr

Durch den Erfolg gegen Italien in der Nations League steht auch der Gegner für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft in Leipzig fest: Am 17. November geht es gegen die Slowakei.

Auch Giacomo Raspadoris später Ausgleichstreffer vom Elfmeterpunkt konnte nichts mehr am Ergebnis der Viertelfinal-Serie ändern. Ein 2:1-Auswärtssieg in Mailand, 3:3 zu Hause in Dortmund - damit war der Einzug in das Halbfinale der Nations-League perfekt. Das DFB-Team kann sich nun auf ein Heimturnier vom 4. bis 8. Juni freuen. In Stuttgart und München spielen außerdem Portugal, Spanien und Frankreich um die ersten vier Plätze der Länderspielserie.

Gleichzeitig sicherte sich die Nationalmannschaft damit auch den zumindest auf dem Papier leichteren Weg zur Weltmeisterschaft 2026. In der Qualifikationsgruppe A warten jetzt die Slowakei, Nordirland und Luxemburg. Bei einer Niederlage hätte Deutschland die Gruppe I mit Norwegen, Israel, Estland und Moldawien bestreiten müssen. Das hätte auch zwei zusätzliche Qualifikationsspiele anstelle des Nations-League-Abschlusses im Juni bedeutet.

Slowakei wartet in Leipzig

Damit steht nun auch der Gegner für das Qualifikationsspiel in Leipzig fest. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft am 17. November auf die Slowakei. Gegen den am stärksten gesetzten Gegner der Gruppe (Platz 41 der Weltrangliste) konnte Deutschland bisher alle drei bisherigen Pflichtspiele gewinnen.

Zuletzt siegte die Nationalmannschaft im Achtelfinale der Europameisterschaft 2016 mit 3:0. Im französischen Villeneuve-d’Ascq erzielten damals Jérôme Boateng (8.), Mario Gómez (43.) und Julian Draxler (63.) die entscheidenden Treffer. In Freundschaftsspielen konnte jedoch auch die Slowakei schon jubeln, zuletzt ebenfalls 2016 in Augsburg (3:1).

