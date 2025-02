Nordische Kombination Nach Kreuzband-Operation: Cindy Haasch fällt länger aus Stand: 21.02.2025 12:00 Uhr

Die Thüringer Kombiniererin Cindy Haasch wird wohl auch die gesamte kommende Wintersportsaison ausfallen. Der Deutsche Skiverband geht von einer zwölfmonatigen Pause aus.

Kombiniererin Cindy Haasch ist nach ihrem erneuten Kreuzbandriss in München am linken Knie operiert worden. Der 20-Jährigen steht nun eine lange Reha-Phase bevor. Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Freitag mit. Demnach ist eine Rückkehr Haaschs in der Olympia-Saison 2025/26 eher unwahrscheinlich.

DSV geht von zwölf Monaten Pause aus

"Cindys Knie ist schwerer verletzt als vor zwei Jahren auf der anderen Seite. Deshalb ist das Nachbehandlungsschema in den ersten Wochen dieses Mal defensiver ausgelegt", sagte DSV-Mannschaftsarzt Lukas Pecher: "Unser langfristiger Comeback-Plan umfasst einen Zeitraum von zwölf Monaten."

Haasch selbst hofft, "dass der Heilungsprozess gut und schnell verläuft, damit ich mich bald wieder sportlich betätigen darf". Kniespezialist Manuel Köhne hatte bei einem arthroskopischen Eingriff das gerissene Band durch eine körpereigene Kreuzbandplastik aus der Quadrizepssehne ersetzt. Haasch war beim Weltcup im estnischen Otepää beim Skispringen gestürzt und hatte sich nach einem Kreuzbandriss im Juni 2023 im rechten Knie diesmal am linken Knie verletzt. Die Thüringerin hatte erst im Herbst nach 14-monatiger Verletzungspause ihr Comeback gegeben. Ende Dezember hatte sie in Ramsau als Vierte das beste Weltcup-Ergebnis ihrer Karriere erzielt.

sid