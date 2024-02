Zwei Verletzte Nach Ausschreitungen: FCM kündigt Aufarbeitung an Stand: 27.02.2024 17:20 Uhr

Am Samstag hat der 1. FC Magdeburg gegen den FC Schalke 04 gespielt. Schon vor dem Spiel kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Fans am Neustädter Bahnhof, bei denen auch zwei unbeteiligte Magdeburger verletzt wurden. Nach dem Spiel wurden Polizisten mit Flaschen beworfen. Der 1. FCM kündigte nun Aufarbeitung an.

Von MDR SACHSEN-ANHALT

Der 1. FC Magdeburg will die gewaltsamen Vorfälle rund um das Spiel gegen Schalke 04 aufarbeiten.

Rund um das Fußballspiel des FCM gegen Schalke 04 hatte es am Samstag Ausschreitungen gegeben.

Nach dem Spiel kam es zu Angriffen auf Polizisten.

Nach Ausschreitungen von Fußballfans des 1. FC Magdeburg will der Zweitligist die Vorfälle intern aufarbeiten. Das sagte Aufsichtsratsvorsitzender Matthias Niedung im MDR-Podcast "Neues vom Krügel-Platz". Vor der Partie am Sonnabend (24.02.2024) gegen Schalke 04 hatten sich rivalisierende Fußballfans am Bahnhof Magdeburg-Neustadt geprügelt. Dabei waren zwei Unbeteiligte verletzt worden, darunter ein Kind.

Nieding erklärte, das sei eine absolute Katastrophe: "Ich weiß nicht, ob die Betroffenen zuhören und man kann solch ein Erlebnis sicherlich nicht gutmachen. Gerade bei Kindern nicht, die diese Bilder wahrscheinlich nicht so schnell vergessen. Aber ich kann nur anbieten, dass wir die Betroffenen zu einem Spiel einladen, um positive Momente mit dem FCM in Verbindung zu bringen."

Bei Fluchtversuch: Fans verletzten zwei Menschen

Am Samstag war es vor und nach dem Fußballspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem FC Schalke 04 zu Ausschreitungen gekommen. Das hatte die Polizei am Sonntagmorgen mitgeteilt. Demnach gerieten am Neustädter Bahnhof gegen 15 Uhr Fans beider Teams aneinander.

Mehrere beteiligte Schalke-Fans erhielten anschließend einen Platzverweis und mussten die Stadt verlassen. Zudem sei ein Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruchs eingeleitet worden.

Polizisten mit Flaschen beworfen

Während des Fußballspiels sei mehrfach Pyrotechnik gezündet worden. Es habe vereinzelte Fälle von Raub und Körperverletzung gegeben. Nach dem Spiel seien Polizisten von Schalke-Fans angegriffen und mit Flaschen beworfen worden. Verletzte gab es demnach nicht.

Die Fanbetreuung des Vereins erklärte auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT, der 1. FC Magdeburg lehne grundsätzlich jegliche Form von Gewalt ab. Im Stadion selbst sei es aber zu keinen Ausschreitungen gekommen. Das Sicherheitskonzept des Vereins beziehe sich in erster Linie auf die MDCC-Arena. Für den Bereich außerhalb des Stadions sei die Landes- bzw. an Bahnhöfen die Bundespolizei für Sicherheit und Gefahrenabwehr zuständig.

Der FCM hatte das Spiel gegen Schalke am Samstagabend mit 3:0 gewonnen.

MDR (Annekathrin Queck, Oliver Leiste) | Zuerst veröffentlicht am 25.2.2024