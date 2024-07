Rennwochenende MotoGP und Festival: Das erwartet Sie rund um den Sachsenring-Grand Prix Stand: 04.07.2024 07:35 Uhr

Nicht nur die Motoren dröhnen am Grand Prix-Wochenende in Hohnstein-Ernstthal. Abseits der Strecke warten Partys, Konzerte und Ausstellungen auf die Fans. Auch MDR SACHSEN ist für Sie mit dabei und begleitet Sie durch das Rennwochenende.

Auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal laufen die Vorbereitungen für den Motorrad-Grand Prix am Wochenende. Die Stadt freut sich auf Tausende Besucherinnen und Besucher, sagt Oberbürgermeister Lars Kluge MDR SACHSEN. "Es gibt tatsächlich hier in der Stadt auch Einwohner, die ihr Haus besonders schmücken und die Gäste willkommen heißen", so Kluge. Im Vorjahr verzeichnete der MotoGP-Lauf auf dem Sachsenring laut Veranstalter einen neuen Zuschauerrekord. 233.196 Besucher waren über die drei Renntage an der Strecke.

Die Stadt lade am Freitag und Sonnabend wieder auf den Altmarkt ein, erzählt der Oberbürgermeister. "Dort findet wieder die 'Altmarkt-Grand Prix-Party' statt, auf die ich mich sehr freue!"

Party rund um die Rennstrecke

Neben der Strecke sorgt der Red Bull Rennzirkus für spektakuläre Stunt-Shows und viele weitere Fan-Aktivitäten. Dazu gibt es nach Angaben der Veranstalter die Motorrad-Stars hautnah. Der "MotoGP Hero Walk" steigt dieses Jahr erstmals auch mit Piloten der Moto2 und Moto3.

Auch das Ankerberg-Festival wird wieder parallel zum Motorrad-Grand-Prix stattfinden. Der Campingplatz auf dem Ankerberg empfängt die ersten Rennfans bereits am Mittwoch. Über das Rennwochenende sollen dann Live-Bands und DJs die Nacht zum Tag machen.

Public Viewing zur EM

Eine Besonderheit gibt es in diesem Jahr. Am Freitagabend ab 18 Uhr trifft Deutschland im Viertelfinale der Europameisterschaft auf Spanien. Alle Besucher des Grand Prix können das Spiel live an der Strecke schauen, so die Veranstalter. Auf zwei großen Leinwänden in der Karthalle und auf dem Karthallenvorplatz soll die Partie gezeigt werden.

MDR SACHSEN live dabei

MDR SACHSEN wird ebenfalls das gesamte Rennwochenende am Sachsenring vor Ort sein. Aktuelle Berichte rund um alles Sportliche gibt es im Programm von MDR SACHSEN und natürlich in der App. Darüber hinaus hält Sie der MDR SACHSENSPIEGEL täglich über alles Wichtige vom Sachsenring auf dem Laufenden.

Wer das MDR SACHSEN-Team einmal live erleben möchte, der wird in der Nähe der Tribüne T8 fündig. Am MDR SACHSEN-Boxenstopp können sich Besucherinnen und Besucher mit Erinnerungsfotos verewigen oder Moderator Silvio Zschage treffen.

