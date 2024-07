Fußball | Regionalliga Meuselwitz und Eilenburg liefern sich torreiches Remis - Shoshi wechselt die Seiten Stand: 02.07.2024 21:23 Uhr

Sechs Tore, aber kein Sieger: Der ZFC Meuselwitz und der FC Eilenburg haben sich in einem stimmungsvollen Testspiel mit einem Remis getrennt. Derweil wechselt Arlind Shoshi die Seiten und soll in Eilenburg neuer Fixpunkt im Sturmzentrum werden.

Florian Hansch brachte Meuselwitz am Dienstag (2. Juli 2024) mit einem Doppelpack (18./24.) in Führung, ehe die Gäste aus Eilenburg kurz nach der Pause verkürzen konnten. Neuzugang Luca Krause stellte in der 53. Minute auf 3:1 für den ZFC, ehe Niklas Borck ebenfalls doppelt traf (59./82.) und den 3:3-Endstand besorgte.

Shoshi wechselt vom ZFC zum FCE

Bereits am Montag hatten die Eilenburger mit Arlind Shoshi ihren sechsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der 27-Jährige spielte zuletzt in Meuselwitz, konnte dort in der vergangenen Saison in 17 Regionalligaspielen aber nicht wirklich überzeugen. Nun soll der ehemalige kosovarische U21-Nationalspieler den Abgang von Christopher Bibaku im Sturmzentrum kompensieren.

Arlind Shoshi stürmt künftig für den FC Eilenburg.

Dass Shoshi die Qualitäten dafür hat, bewies er auf seinen vorherigen Stationen in Auerbach, Fürstenwalde und Altglienicke. Insgesamt bringt er es auf 93 Regionalligaspiele. Erfahrungswerte, auf die man auch in Eilenburg setzt. "Sowohl die ersten Trainingseinheiten als auch die geführten Gespräche machen große Hoffnung, dass die beiderseitigen Erwartungen erfüllt werden können", sagte Sportchef Stephan Hoffmann.

