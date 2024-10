Fußball | Regionalliga Meuselwitz siegt unter Flutlicht in Eilenburg Stand: 04.10.2024 21:03 Uhr

Der ZFC Meuselwitz ist in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der ZFC feierte am Freitagabend einen verdienten Sieg in Eilenburg. Diskussionen um den Sieg gab es trotzdem - wegen des überschaubaren Niveaus und nach dem Tor des Abends.

Der ZFC Meuselwitz hat drei Punkte aus Eilenburg entführt. Zum Auftakt des 11. Spieltags in der Regionalliga Nordost siegte der ZFC an der Mulde 1:0 (0:0). Das Tor des Abends erzielte Hendrik Wurr (60.). Meuselwitz klettert mit dem Zähler vorerst auf den neunten Tabellenplatz, Eilenburg bleibt 15., kann am Wochenende aber tiefer in den Keller abrutschen.

Schlechtes Spiel - Leopold und Prüfer einig

So richtig freuen konnte sich Georg-Martin Leopold, Trainer der siegreichen Meuselwitzer, über den Sieg aber nicht: "Das Beste sind die drei Punkte", schimpfte der Coach nach dem Spiel auf der Pressekonferenz: "Das war das schlechteste Spiel, das wir gegeneinander hatten. Ganz schlechtes Niveau." Und auch FCE-Coach Sascha Prüfer zog nach der Partie vor 337 Zuschauern und im Dauer-Nieselregen ein ernüchterndes Fazit: "Das war ein fürchterliches Spiel. Es tut mir leid für jeden, der da war."

Protest der Eilenburger nach dem Tor zum 0:1

Meuselwitz von Beginn an überlegen

Was beide Trainer meinten: Die Partie war über weite Strecken von Fehlabspielen und Patzern geprägt. Dennoch: Der Sieg der Gäste aus dem Osten Thüringens war verdient - der ZFC hatte von Beginn an mehr vom Spiel und bereits in der Anfangsphase einige Hochkaräter. Doch Eilenburg hielt über lange Zeit die Null.

Tor nach Standard - und nach Aus-Ball?

Das Tor fiel dann nach einer Ecke und unter Protest der Eilenburger: Wurr köpfte eine Ablage vom langen Pfosten aus zentraler Position ein (60.). Die Eilenburger um Schlussmann Niclas Edelmann hatten den Ball bei der Ablage aber im Aus gesehen und schimpften laut. Referee Christoph Beblik gab den Treffer aber. FCE-Coach Prüfer wollte das vermeintliche Aus nicht als Ausrede gelten lassen: "Bei dem Querkopfball war kollektives Abschalten bei uns. Das sind dann auch die drei Punkte für Meuselwitz. Dafür kann man den ZFC nun beglückwünschen."

Der Meuselwitzer Wurr (Nr. 17.) trifft zur ZFC-Führung.

Eilenburg erst in der Schlussphase stark

Gastgeber Eilenburg drehte erst in Rückstand auf und setzte Meuselwitz in der Schlussphase ordentlich unter Druck. Benjamin Luis, Lennert Möbius, Sören Acker oder Niklos Borck hatten gute Chancen. Doch der (nun ebenfalls verdiente) Ausgleich wollte aber nicht mehr gelingen.

Dirk Hofmeister