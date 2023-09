Das MDR-Sport-Ass von Morgen MDR SACHSEN-ANHALT sucht erneut die Sport-Stars der Zukunft Stand: 26.09.2023 15:43 Uhr

Jedes Jahr im Herbst rückt MDR SACHSEN-ANHALT die jungen Sport-Talente des Landes ins Rampenlicht – mit der Aktion "Das MDR-Sport-Ass von morgen". Mittlerweile zum fünften Mal stellen wir ab dem 17. Oktober Woche für Woche Nachwuchssportlerinnen und -sportler im Fernsehen, Hörfunk und in den Online-Angeboten vor. Hierfür kann man sich jetzt bewerben.

In ganz Sachsen-Anhalt gibt es in den verschiedensten Sportarten Talente, die das Zeug zum MDR-Sport-Ass haben. Auch 2023 suchen wir wieder die Sport-Asse von morgen.

Sportlerinnen und Sportler zwischen neun und 16 Jahren können sich jetzt bewerben.

Insgesamt 44 Talente hat MDR SACHSEN-ANHALT in den vergangenen vier Jahren vorgestellt und ihre Entwicklung weiter verfolgt, z.B. Ruderin Sandrine Bartos.

In ganz Sachsen-Anhalt gibt es viele junge Sportlerinnen und Sportler, die für ihre Träume intensiv an der Verbesserung ihrer Leistungsfähigkeit arbeiten. Zielstrebige Kinder und Jugendliche, die wir gern vorstellen wollen – ganz gleich in welcher Sportart.

Auch in diesem Jahr sucht MDR SACHSEN-ANHALT darum wieder die Sport-Stars der Zukunft. Bereits zum fünften Mal werden ab Mitte Oktober Woche für Woche junge Sportlerinnen und Sportler vorgestellt – im Fernsehen, Hörfunk und in den Online-Angeboten. Talente zwischen neun und 16 Jahren können sich jetzt bewerben:

Ruderin und Asse-Kandidatin 2021 Sandrine Bartos ist mittlerweile Vizeweltmeisterin in der U19

In den vergangenen vier Jahren hat MDR SACHSEN-ANHALT insgesamt 44 Talente vorgestellt und deren weitere Entwicklung weiterverfolgt. Ruderin Sandrine Bartos war 2021 MDR-Sport-Ass-Kandidatin, mittlerweile ist sie U19-Vizeweltmeisterin. Vor sechs Jahren zog die Ruderhoffnung aus dem Elternhaus im Harz aus, um in Magdeburg zu rudern. Seitdem konnte Sandrine Bartos viele Erfolge feiern und hat das große Ziel vor Augen. Vor kurzem war sie in Ohio in den USA. Sie interessiert sich für eine College-Sportkarriere nach dem Abitur.

Die Gewinner des vergangenen Jahres

Im vergangenen Jahr konnten sich Karateka Franziska Witte aus Dessau-Roßlau und Tischtennistalent Tim Toetz vom SV Zörbig als Sport-Asse durchsetzen. Das hatte eine Online-Abstimmung bei MDR SACHSEN-ANHALT ergeben. Bei den Mädchen landete Witte mit 3.339 Stimmen auf Platz 1. Bei den Jungen gewann Toetz mit 1.159 Stimmen. Insgesamt wurden mehr als 12.500 Stimmen für die jungen Talente abgegeben.

Die MDR-Sport-Asse wurden im MDR-Landesfunkhaus in Magdeburg geehrt. In feierlichem Rahmen wurden die Siegerpokale übergeben. Zu den Gratulanten gehörten zur Überraschung der Sportasse auch Olympiasieger und Weltmeister.

