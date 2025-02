Basketball | DBBL MBC-Frauen werfen sich erfolgreich für die Playoffs warm Stand: 23.02.2025 18:16 Uhr

Die Basketballerinnen vom Syntainics MBC haben mit dem 76:71-Heimsieg über die Eigner Angels Nördlingen den dritten Sieg in Folge eingefahren. Im drittletzten Spiel vor den Play-offs lag die Mannschaft von Timur Topal lange zurück. Außerden verabschiedeten sich die Basketballerinnen von einer Spielerin.

Eine Woche nach dem 63:55-Überraschungssieg gegen Alba Berlin verschliefen die Sachsen-Anhalterinnen den Start in die Partie, kamen gegen Ende des ersten Viertels vor 715 Fans in der aber langsam ins Spiel. Ein umkämpftes erstes Viertel ging mit 20:21 zu Ende. Es folgte ein Viertel mit nur 10 geworfenen Punkten, indem die Gäste aus Nördlingen mit 40:30 davonzogen.

Die Halbzeitansprache von Timur Topal fruchtete, denn im dritten Viertel arbeitete sich der MBC schrittweise ran. Mit einem 8:0-Lauf rissen die mitteldeutschen Basketballerinnen das Spiel an sich und entschieden das dritte Viertel für sich. Dabei zeichneten sich Krystaln Freeman mit sieben und Taylah Simmons mit vier Punkten aus. Mit einem 55:51-Vorsprung ging es ins letzte Viertel, in dem die Gäste um die herausragende Kanadierin Nicole Fransson (28 Punkte, 10 Punkte) in der 34. Minute beim Stand von 59:58 noch einmal auf einen Zähler herankamen. Nicole Brochlitz ließ zwei vorentscheidende Dreier zum 65:58 folgen. Die beste Werferin der Sachsen-Anhalterinnen war Nachverpflichtung Krystal-Jade Freeman mit 19 Punkten.

Saisonaus für Baldwin

River Baldwin wird in dieser Saison nicht mehr für den MBC auflaufen. Die US-Amerikanerin fällt wegen eines Bandscheibenvorfalls bis auf Weiteres aus und wird bereits am morgigen Montag in ihre Heimat zurückreisen. Zu Jahresbeginn hatte sich die Centerspielerin in bestechender Form präsentiert und war zur besten Korbschützin (15,3 Punkte) und besten Rebounderin (9,3) des Teams avanciert. Die freigewordene Nicht-EU-Position im Kader kann nicht neu besetzt werden, da das Transferfenster der DBBL bereits geschlossen ist.

