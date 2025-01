Basketball | DBBL MBC-Frauen verlieren Schlüsselspiel in Osnabrück Stand: 12.01.2025 18:46 Uhr

Nach der schmerzhaften Pokalniederlage am Mittwoch gehen die Basketballerinnen der Syntainics MBC am Sonntag in Osnabrück auch als Verliererinnen vom Parkett. Die Entscheidung fiel in letzter Sekunde.

Die Basketballerinnen der Gisa Lions MBC haben das wichtige Auswärtsspiel in Osnabrück unglücklich mit 73:76 verloren. 1,1 Sekunden vor Schluss warfen die Gastgeberinnen den entscheidenden Dreier. Nicole Brochlitz (25), River Baldwin (19) und Taylah Simmons (14) holten für den MBC die meisten Punkte.

Die Panthers bleiben auf dem für die Playoffs wichtigen vierten Platz, der Heimrecht für ein mögliches entscheidendes dritte Spiel bedeuten würde. Die Lions sind weiterhin Sechste. Am kommenden Samstag steht für den MBC das nächste Spiel an. In heimischer Halle geht es gegen Göttingen.

SpiO