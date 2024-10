Basketball | Bundesliga MBC-Frauen unterliegen auch in Hannover Stand: 06.10.2024 19:52 Uhr

Die Basketballerinnen des Syntainics MBC aus Halle haben beim zweimaligen Pokalsieger TK Hannover Luchse lange gut mitgehalten, mussten sich am Ende aber doch klar geschlagen geben.

Der Syntainics MBC hat auch das zweite Punktspiel der neuen Bundesliga-Saison verloren. Beim zweimaligen Pokalsieger TK Hannover Luchse verloren die Hallenserinnen mit 65:50 (36:33).

MBC bricht im letzten Viertel ein

Der Spielerinnen des MBC zeigten vor allem zu Beginn ihr Potenzial und beendeten das erste Viertel mit einer 24:13-Führung. Im zweiten Abschnitt kamen die Gastgeberrinnen besser ins Spiel, auch weil beim Team von Trainer Timur Topal offensiv wenig zusammenlief. Nach der 3:2-Führung zu Beginn ging Hannover erst in der 17. Minute wieder in Führung. Im dritten Viertel setzte sich der Negativtrend fort, dem Team aus Halle gelangen nur fünf Punkte. Das Schlussviertel dominierte Hannover dann deutlich, führte zeitweise mit 20 Punkten (65:45). Durch Nicole Brochlitz und Emma Stach kam der MBC bis zur Schlusssirene noch auf 65:50 ran.

Trainer Topal unzufrieden mit Trefferquote

Die Gründe für die Niederlage sah Chefcoach Topal nach dem Spiel zum einen in der schwachen Wurfquote (46 Prozent Freiwürfe/28 Prozent aus dem Feld) und den vielen Ballverlusten (20): "Wir haben zu Beginn das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten und sind stark ins Spiel gestartet. Nach ein paar Fehlwürfen haben wir aber das Selbstvertrauen komplett verloren. Das darf einfach nicht passieren. Mit so vielen Ballverlusten und so schwachen Trefferquoten können wir kein Spiel gewinnen."

pm/SpiO