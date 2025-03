Basketball | DBBL MBC-Frauen unterliegen auch im zweiten Spiel bei Alba Berlin Stand: 23.03.2025 18:00 Uhr

Auch in Spiel zwei war nichts zu holen: Die MBC-Frauen müssen stehen gegen Alba Berlin kurz vor dem Playoff-Aus.

Wie schon vor zwei Tagen erwies sich der amtierende deutsche Meister auch am Sonntag (23. März 2025) als zu stark. Der Syntainics MBC unterlag 71:56 (32:29) und liegt damit in der Serie "best of five" mit 0:2 in Rückstand.

Vor 1.443 Zuschauern in Berlin war Emma Stach für die Lions die erfolgreichste Korbjägerin, sie kam auf 21 Punkte. Bitter für den MBC: Dominika Fiszer konnte bereits in der ersten Hälfte nach einer Verletzung nicht weiterspielen. Noch ist unklar, ob sie zum nächsten Spiel wieder mit von der Partie sein wird.

Am kommenden Freitag (Tipoff 19:30 Uhr) steht Halle bereits unter Druck. Nur bei einem Sieg geht die Serie weiter. Ansonsten ist die Saison für den Vorjahresdritten beendet.

SpiO