Basketball | DBBL MBC-Frauen reagieren auf drei Ausfälle 01.10.2024

Zum Auftakt mussten die Frauen des Syntainics MBC gleich auf drei wichtige Stützen verzichten. Jetzt soll eine australische Centerspielerin helfen, die Lücke kurzfristig zu schließen.

Wegen der angespannten personellen Situation hat Damen-Bundesligist Syntainics MBC kurzfristig reagiert und mit Jessie Edwards eine Centerspielerin verpflichtet. Wie der Verein mitteilte, erhält die 28-Jährige zunächst einen Vertrag für zwei Monate mit der Option auf eine Verlängerung bis zum Saisonende.

Drei Spielerinnen fallen vorerst aus

Edwards wird dem MBC bereits am kommenden Sonntag beim Auswärtsspiel in Hannover zur Verfügung stehen. Zum Saisonauftakt gegen Keltern hatte Trainer Timur Topal gleich auf drei Stammkräfte verzichten müssen. Romy Bär (Infekt) und River Baldwin (Gehirnerschütterung) fehlten ebenso wie Youngster Chinaza Ezeani (Knieprobleme).

Die Neue spielte in den letzten fünf Jahren in ihrer australischen Heimat für verschiedene Vereine. Von 2015 bis 2018 war die Centerin in den USA in der College-Liga aktiv, danach auch schon einmal in Deutschland, mit Speyer-Schifferstadt in der 2. Bundesliga.

SpiO/pm