Rennrodel | Weltcup Max Langenhan triumphiert auf Oberhofer Heimbahn Stand: 26.01.2025 13:11 Uhr

Machtdemonstration der deutschen Rennrodler in Oberhof: Der Thüringer Max Langenhan holt sich überlegen den Sieg, Altmeister Felix Loch rundet das tolle Ergebnis als Zweiter ab.

Die deutschen Rennrodler haben beim Weltcup in Oberhof die Konkurrenz im Einer der Männer gewonnen. Lokalmatador Max Langenhan sicherte sich mit zwei perfekten Läufen den Tagessieg, den zweiten in dieser Saison und verwies dabei mit Felix Loch einen weiteren deutschen Starter auf Platz zwei. Die Österreicher, die in der vergangenen Woche in Winterberg noch triumphiert hatten, mussten sich diesmal mit Platz drei bis sechs begnügen. Wolfgang Kindl schaffte es auf das Podest.

Felix Loch, Max Langenhan und Wolfgang Kindl aus Österreich stehen gemeinsam auf dem Podium (v.l.).

Alleinige Führung in der Gesamtwertung

Langenhan, der mit seinem zweiten Platz in der vergangenen Woche bereits seine aufsteigende Form angedeutet hatte, sorgte schon im ersten Durchgang für eine Art Vorentscheidung. Am Ende hatte der 25-Jährige vom BRC 05 Friedrichroda 0,239 Sekunden Vorsprung auf Altmeister Loch. Durch den Sieg übernahm Langenhan auch in der Gesamtwertung die alleinige Führung vor dem Österreicher Nico Gleirscher, der in Oberhof nur Sechster wurde.



"Ich freue mich irrsinnig für die ganze Mannschaft, das hat es noch einmal gebraucht vor der WM", sagte Bundestrainer Patric Leitner mit Blick auf die Weltmeisterschaften in Whistler/Kanada (6. bis 9. Februar).

Erfolgreiches Wochenende in Oberhof

In Oberhof sorgten Wendl/Arlt (Berchtesgaden/Königssee) und Hannes Orlamünder/Paul Gubitz (Zella-Mehlis) bereits am Samstag für den ersten Doppelsieg des Wochenendes. Julia Taubitz (Oberwiesenthal) belegte im Einsitzer Platz zwei, wie auch die Doppelsitzer Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal (Altenberg/Winterberg). Dajana Eitberger und Magdalena Matschina (Ilmenau/Bad Feilnbach) wurden Dritte.

dpa/sid/spio