Leichathletik | Hallen-DM Max Heß ist auch in Dortmund nicht zu schlagen

Max Heß erweitert seine Titelsammlung und springt bei der Hallen-DM erneut über 17 Meter. Der 28-Jährige sichert sich damit seinen neunten deutschen Meistertitel und bestätigt seine EM-Ambitionen.

Dreispringer Max Heß hat sich seinen neunten deutschen Meistertitel in der Halle gesichert. Der 28-Jährige Chemnitzer siegte in Dortmund mit genau 17,00 Metern und unterstrich damit seine Ambitionen auf eine Medaille bei der Hallen-EM im niederländischen Apeldoorn in zwei Wochen.

Bei der EM gilt Max Heß als einer der größten Medaillenhoffnungen des DLV, neben Malaika Mihambo und Yemisi Ogunleye. Bereits vor zwei Wochen sprang er in Metz mit 17,41 m die bislang beste Weite des Jahres.

Geflüchteter aus Syrien auf dem Podium

Zweiter wurde in Dortmund Steven Freund (15,85 Meter) vor Mohammad Amin Alsalami (15,53 Meter). Der gebürtige Syrer war im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris noch für das Flüchtlingsteam des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) angetreten und ist inzwischen deutscher Staatsbürger.

Karl Bebendorf

Bebendorf überzeugt auf ungewohntem Terrain

Auch Karl Bebendorf hatte Grund zur Freude. Der Olympiateilnehmer, der normalerweise über 3000-Meter-Hindernis unterwegs ist, sicherte sich über 1500 Meter in 3:41,69 Minuten den zweiten Platz. Bereits 2021 holte der Dresdner Bronze in dieser Disziplin, nun kann er auch die Silbermedaille sein Eigen nennen. Sieger wurde Marius Probst (Bochum) in 3:38,14 Minuten.

dpa/sbo